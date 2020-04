VALORANT prévu pour arriver sur mobile ?

Alors qu'il y a quelques jours les développeurs de VALORANT ont annoncé vouloir prioriser la version PC au détriment des consoles, il semblerait que Riot Games ait déjà prévu des fonctionnalités permettant à son FPS d'être à disponible sur les supports mobiles.

VALORANT déjà prévu pour les téléphones et tablettes

Nous nous focalisons uniquement sur la version PC pour le moment. Nous sommes ouverts à explorer de nouvelles opportunités pour d'autres plateformes, mais pour le moment notre objectif est le PC.

- Trevor Romleski, concepteur principal de VALORANT.

En effet, alors que le bêta fermée deest disponible depuis presque une semaine pour celles et ceux ayant eu la chance de récupérer un accès, un utilisateur Reddit, nommé Spacixr , a testé le FPS tactique de Riot Games en modesur son ordinateur portable, lui donnant accès à une multitude de fonctionnalités prévues pour des écrans tactiles.La quasi entièreté des icônes affichées sur la capture d'écran correspondent aux images déjà trouvées , le 4 avril dernier, par un certain Ricky Owens, un dataminer connu sous l'identité virtuelle de Fire Monkey. La présence de ces icônes laissent penser quesera, probablement, un jour disponible sur les supports mobiles, un domaine dans lequel Riot Games semble vouloir s'investir de plus en plus après le jeu de cartes Legends of Runeterra et la version mobile du populaire MOBA, League of Legends.Bien évidemment, il ne faut pas oublier queet ne devrait pas être disponible pour toutes et tous avant l'été 2020. Néanmoins, ces informations indiquent que, notamment le gigantesque marché du mobile, lequel à exploser aux cours de ces dernières années grâce à la démocratisation de certains battle royale, notamment en Asie.Cependant, concernant les rumeurs d'une hypothétique disponibilité sur mobile,Si Riot Games se décide à proposer, le studio devra concentrer de nombreuses ressources humaines et financières pour optimiser son titre, ce qui ne pourra être fait avant que la version PC ne soit impeccable. De ce fait, il n'y a que très peu de chances de voir VALORANT débarquer sur une autre plateforme que les PC avant le lancement officiel du FPS sur ces derniers.