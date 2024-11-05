VALORANT : MàJ 9.09, patch notes de la mise à jour du 5 novembre

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 9.09 de VALORANT, publiée ce 5 novembre sur PC et console.
Riot propose un petit correctif aux joueurs de VALORANT
, pour corriger les problèmes concernant le gameplay ou les Agents. Aucune modification de la méta n'est implantée, mais le studio promet de nouvelles choses d'ici à la fin de l'année.
Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 9.09 de VALORANT
ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents
est également disponible.
Patch notes 9.09 de VALORANT
TOUTES LES PLATEFORMES
CORRECTIONS DE BUGS Général
- Correction d'un bug à cause duquel l'animation de verrouillage ne se jouait pas immédiatement sur l'écran de sélection des agents lors d'un verrouillage instantané.
- Correction d'un bug à cause duquel les entraîneurs pouvaient voir un écran vide pendant la sélection des agents d'un match de tournoi.
Agent
- Correction d'un bug à cause duquel Yoru tenait mal la Faux (Nocturnum) après avoir utilisé Transfert dimensionnel.
- Correction d'un bug à cause duquel Mordicus de Gekko avait du mal à faire des petits sauts. Les sauts de Mordicus devraient désormais être similaires à ceux des joueurs.
- Correction d'un bug à cause duquel les joueurs attirés par l'ANNIHILATION de Deadlock étaient parfois coincés sur des corniches.
- Correction d'un bug à cause duquel les joueurs pouvaient échapper au Rôdeur de Fade pendant sa morsure. Le Rôdeur devrait désormais continuer sa traque pendant la morsure, sauf si sa cible se téléporte hors de son champ de vision.
- Correction d'un bug à cause duquel Astra ne recevait pas d'alerte sonore quand elle était observée par la Caméra espionne de Cypher.
- Correction d'un bug à cause duquel la Tourelle de Killjoy n'affichait pas sa portée de désactivation sur la minicarte quand Killjoy alternait entre sa Tourelle et ses autres compétences ou ses armes.
- Correction d'un bug à cause duquel un KAY/O sous l'effet de CMD/null pouvait être relevé par Yoru pendant Transfert dimensionnel.
Cartes
- Abyss
- Correction d'un bug à cause duquel les portes destructibles de Mid pouvaient être détruites par des tirs venant d'une certaine direction.
PC
MISES À JOUR DE PREMIER
- Nous avons mis à jour les menus déroulants de l'onglet Classement pour que la division Invitation soit dans la liste des divisions de chaque zone. Si vous sélectionnez une division Invitation à consulter, le menu déroulant de votre zone passera désormais à la zone appropriée.
CORRECTIONS DE BUGS Général
- Correction d'un problème à cause duquel vous pouviez entrer plus vite dans la sélection des agents en quittant votre groupe au moment où la notification « Partie trouvée » apparaissait.
Premier
- Correction d'un problème à cause duquel le titre d'écusson Compétiteur ne s'affichait pas sur la page de carrière Premier après avoir gagné cet écusson.
CONSOLE
MISES À JOUR GÉNÉRALES
- Les boutons qui fonctionnent comme des boutons radio ressemblent désormais à des boutons radio (et non plus à des cases à cocher).
CORRECTIONS DE BUGS Social
- Correction d'un bug à cause duquel vous ne pouviez parfois pas rejoindre le chat vocal si vous aviez une longue liste de joueurs bloqués sur console.
- Correction d'un bug à cause duquel vous pouviez parfois envoyer une demande d'ami à un joueur que vous aviez bloqué.
- Correction d'un bug à cause duquel il était parfois impossible d'envoyer une demande d'ami à un joueur via l'onglet des amis sur console.
commentaire (0)