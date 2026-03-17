VALORANT : MàJ 12.05, patch notes de la mise à jour du 17 mars 2026

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 12.05 de VALORANT, publiée ce 17 mars 2026 sur PC et consoles.
Riot Games lance une nouvelle mise à jour, permettant d'implanter un nouvel Agent, Miks. Divers ajustements ont également eu lieu, sur plusieurs aspects du FPS.
Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 12.05 de VALORANT
ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents
est également disponible.
TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR GÉNÉRALES
Pour la 12.05, nous allons concentrer nos efforts sur le soutien au jeu d'équipe coordonné et sur l'augmentation de la diversité des choix en général. La compétence individuelle s'exprime bien sûr pleinement dans votre maîtrise des armes et votre exécution, mais nous pensons que la stratégie se construit avant tout en équipe, en utilisant les agents pour collaborer.
Les mises à jour des agents ci-dessous visent à retirer un peu de puissance à certains agents qui sont un peu trop individualistes et puissants seuls (comme Clove et Yoru). En plus, nous ajoutons Miks à la liste, qui est en quelque sorte le partenaire idéal pour son équipe. Enfin, à part Altego, bien sûr.
Nous apportons également quelques améliorations de confort aux annonces d'élimination afin de mieux afficher les compétences d'assistance et les agents impliqués dans ces éliminations, ajoutons des bannières d'assistance en bas de votre écran pour que vous puissiez plus facilement savoir quand vous avez obtenu une assistance, et améliorons le ciblage des alliés pour des compétences comme l'Orbe de soin de Sage et Harmonisation de Miks. Tout cela dans le but de reconnaître et d'encourager de bons exemples de jeu d'équipe.
MISES À JOUR DES AGENTS
Tout droit venu de Croatie, Miks monte sur scène en canalisant une énergie sonore pure. Avec sa passion contagieuse et ses pouvoirs soniques, il rassemble son escouade pour avancer à l'unisson et donner le rythme sur le champ de bataille. Notre tout nouveau contrôleur commencera à être disponibles dans toutes les régions à 19h le 18/03.
Avec la modification des délais de récupération des utilitaires des initiateurs à la fin de l'année dernière, nous avons commencé à réévaluer la suppression de la recharge de Guide éclatant. À 45 secondes, il y avait peu d'inconvénients à utiliser cette compétence dès le début du round pour un repérage léger, et nous souhaitions que son utilisation de l'utilitaire soit plus réfléchie et intentionnelle. À 60 secondes, ce compromis est devenu bien plus marqué.
- Miks
- Compétences :
- Harmonisation
- ÉQUIPEZ Harmonisation. Visez un allié et TIREZ pour activer un Stimulant de combat sur vous-même et l'allié, qui se réinitialise à chaque élimination. Utilisez le TIR SECONDAIRE pour accorder le Stimulant de uniquement à vous-même.
- M-pulsion
- ÉQUIPEZ M-pulsion. Utilisez le TIR SECONDAIRE pour basculer entre les modes Désorientation et Soin. TIREZ pour lancer l'objet. À l'atterrissage, M-pulsion émet des ondes sonores, qui désorientent ou soignent les joueurs.
- Forme d'onde
- ÉQUIPEZ un viseur de carte. TIREZ pour définir les emplacements. Utilisez le TIR SECONDAIRE pour déployer des fumigènes aux emplacements sélectionnés.
- Basse sismique
- ÉQUIPEZ Basse sismique. TIREZ pour accumuler et libérer de la Radiance sonique vers l'avant, repoussant, assourdissant et ralentissant les joueurs.
- Sage
- Orbe de soin - Ciblage allié
- Avec la sortie de Miks, nous avons mis à jour l'interface et l'expérience utilisateur de ciblage des alliés, et avons apporté ces améliorations à Sage. Vous verrez un nouveau widget au-dessus de la tête de l'allié ciblé, ainsi qu'un surlignage supplémentaire autour du modèle de l'agent.
- AVANT APRÈS
- Ajout de cristal au modèle
- Nous avons ajouté des excroissances cristallines au modèle et à l'illustration principale de Sage afin de montrer le prix qu'elle paie pour repousser sans cesse les limites de son pouvoir.
Yoru réduit la viabilité des initiateurs à aveuglement et parfois même des sentinelles, en particulier dans les rangs élevés et en compétition professionnelle. Il possède la meilleure capacité de rotation à l'échelle de la carte parmi tous les agents, peut mener les incursions en territoire ennemi avec une grande efficacité et dispose de l'un des meilleurs aveuglements polyvalents du jeu. De manière générale, nous pensons que Yoru est trop puissant et commence à empiéter sur d'autres rôles, au détriment de la diversité des compositions. Nous ajustons donc ses compétences les plus puissantes, Visite surprise et Angle mort, afin que Yoru doive faire des choix plus significatifs lorsqu'il décide de les utiliser.
- Skye
- Guide éclatant
- Délai de récupération de 60 secondes ajouté
Clove est un choix omniprésent en partie classée depuis son lancement et affiche également un taux de victoire bien supérieur à celui des autres agents. Nous espérons qu'avec quelques ajustements de leur puissance et l'ajout de Miks, il y aura plus d'options parmi les contrôleurs. Ces changements visent spécifiquement la capacité disproportionnée de Clove à aider son équipe à gagner même après sa mort.
- Yoru
- Visite surprise
- Durée d'activation de la balise réduite de 30 sec >> 15 sec
- Angle mort
- Charges réduites de 2 >> 1
- Clove
- Ruse
- Durée de la fumée : 14 sec >> 6 sec (lorsqu'elle est lancée en étant mort)
- Trouble-fête
- Zone d'effet réduite : 6 m >> 4 m
- Breach
- Nouvelles répliques ajoutées.
MISES À JOUR DES SYSTÈMES DE JEU
- Bannières d'assistance
- Les assistances ont toujours joué un rôle majeur dans la victoire, mais elles ne sont jamais applaudies à leur juste valeur. Ça doit changer !
- Lorsque votre utilitaire ou vos dégâts contribuent à l'élimination réussie par un coéquipier, une bannière d'assistance s'affichera en bas de votre écran.
- La bannière affiche votre contribution spécifique à l'élimination et est accompagnée d'un signal sonorenner shows your specific contribution to the elimination and is accompanied by an audio cue
- Mises à jour des annonces d'élimination
- Les annonces d'élimination de votre équipe affichent désormais l'icône de l'agent du joueur ayant effectué une assistance, ainsi que la capacité ou le type de dégâts ayant facilité l'élimination.
- Cette information est visible uniquement par votre équipe
- Libellés d'effet de statut
- Nous avons mis à jour l'affichage et l'emplacement des effets de statut sur votre interface afin d'améliorer leur clarté et leur cohérence. Lorsque plusieurs effets sont actifs, vous pouvez rapidement voir ce qui vous affecte et la durée de chaque effet dans des zones prévisibles de l'écran, avec les améliorations à gauche et les affaiblissements à droite pour une organisation plus claire pendant les combats. AVANT : APRÈS :
- Les observateurs et les spectateurs peuvent désormais voir les indicateurs de ciblage de carte des compétences, comme Ruse de Clove, Frappe fumigène de Brim, Salve autoguidée de Tejo, etc. Les indicateurs de ciblage des compétences apparaîtront également dans les rediffusions.
MISES À JOUR DES CARTES
Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de la place de Lotus dans la rotation des cartes. Mais dans le cadre de nos efforts sur toutes les cartes pour réduire le spam des armes dès la levée de la barrière, nous avons modifié certains murs du côté A de la carte. Nous avons également constaté une utilisation régulière des compétences vers l'étau du lobby A lorsque les barrières tombent. Nous ne souhaitons pas l'empêcher, mais nous pensons que déplacer le saut vers les lianes sera favorable aux assaillants.
- Mises à jour de la liste des cartes
- LOTUS et FRACTURE REVIENNENT dans les files compétitives et Match à mort.
- ABYSS et CORRODEQUITTENT les files compétitives et Match à mort.
- Lotus
- Le mur du lobby des attaquants a été épaissi afin d'empêcher la pénétration des balles après la levée de la barrière.
- AVANT
-
- APRÈS
-
- Le saut vers les lianes a été déplacé pour aider les assaillants à sortir du Lobby et à éviter un déluge d'utilitaires.
- AVANT
-
- APRÈS
-
- Le mur à l'extérieur de la salle de l'arbre a été renforcé afin d'éliminer la pénétration des tirs à travers le mur.
- AVANT
-
- APRÈS
-
- Une zone supplémentaire a été ajoutée après les escaliers du site A afin de faciliter la défense du site A et de permettre aux défenseurs de jouer plus en retrait par rapport aux décombres.
- AVANT
-
- APRÈS
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- La zone de pose du site A a été modifiée, vous ne pouvez plus poser le spike afin de le voir depuis le mur destructible/link.
- AVANT APRÈS
-
MISES À JOUR DES MODES
All Random One Site et Escarmouche : 2c2 sont sur le départ. Merci d'y avoir joué !
- Nouveau mode de jeu temporaire
- Découvrez Knockout, un mode d'élimination tactique en manches où chaque élimination ressuscite un coéquipier tombé au combat. Les équipes se placent sur une ligne centrale et coordonnent des offensives en territoire ennemi à travers des phases d'armes de plus en plus puissantes pour s'éliminer mutuellement. Restez avec votre équipe, participez aux échanges et profitez de l'élan gagné lorsque votre escouade se reconstitue, élimination après élimination.
- Détails du mode
- Système de résurrection
- Éliminer un ennemi ramène un coéquipier tombé au combat
- Le délai de résurrection s'adapte à la durée du round, passant d'une quasi-instantanéité en début de manche à plusieurs secondes plus tard
- Territoires d'équipe
- Une barrière centrale divise la carte en territoires d'équipe
- Capturez des orbes pour déplacer le mur vers l'ennemi, étendre votre territoire et réduire celui de l'adversaire
- Les orbes vous soignent également et vous confèrent une charge d'ultime
- Entrer dans le territoire ennemi applique un malus, obligeant l'équipe en attaque à coordonner son timing
- La notification « Menace détectée » alerte l'équipe ennemie lorsqu'un joueur pénètre dans son territoire
- Passer en territoire ennemi masque également votre minicarte, ce qui réduit votre capacité à suivre ses positions lorsque vous vous trouvez sur son territoire
- Paquetages
- Il n'y a pas d'économie : vous devez choisir votre équipement à chaque manche
- Les offres d'armes augmentent au fur et à mesure que le match progresse
- Structure des manches
- 5c5 sur les cartes CMÉ
- Les manches durent 3 minutes
- Les réapparitions et les soins sont désactivés pendant la prolongation, et les dégâts sur la durée provoquent l'affrontement final
- Éliminez tous les ennemis pour remporter la manche
- La première équipe qui remporte 4 manches gagne la partie !
- Agents et compétences
- Sélection d'agent standard avec des vitesses de rechargement de compétences de CMÉ
- Obtenez vos ultimes en réalisant des éliminations ou en capturant des orbes
- La charge d'ultime est réinitialisée en cas de mort et au début de chaque manche
- Durée de la partie
- Fin de modes de jeu temporaires
CORRECTIONS DE BUGS
- Agents
- Correction d'un bug à cause duquel une arme flottante pouvait brièvement apparaître lorsqu'un effet de suppression interrompait Mordicus de Gekko, le Drone rapace de Sova ou la Forme astrale d'Astra.
- Correction d'un bug à cause duquel l'Intercepteur de Veto détectait la Caméra espionne camouflée de Cypher.
- Correction d'un bug à cause duquel la relique de Harbor ne brillait pas lors de l'équipement de Tempête déferlante en mode gaucher.
- Correction d'un bug à cause duquel ramasser l'arme d'un joueur mort vous faisait l'équiper automatiquement lorsqu'il était ressuscité.
- Correction d'un bug à cause duquel la pose d'équipement de Brimstone pour Frappe fumigène affichait des effets visuels non prévus lorsqu'elle était vue de loin.
- Correction d'un bug à cause duquel le Disque barrière de Deadlock pouvait être utilisé pour flotter dans les airs en bloquant complètement les tyroliennes au point d'apparition des attaquants sur Fracture.
- Général
- Correction de plusieurs problèmes de localisation sur l'écran du tableau des scores de fin de partie.
- Correction d'un problème à cause duquel le dernier match d'un ami ne s'affichait pas toujours correctement dans la vue Carrière.
- Correction d'un problème à cause duquel la barre de progression pouvait chevaucher les onglets supérieurs dans l'onglet Progression de fin de partie.
- Correction d'un problème à cause duquel la mise en surbrillance du focus pouvait être retardée sur l'écran de la chronologie de fin de partie.
PC UNIQUEMENT
MISES À JOUR DE PREMIER
- Bienvenue dans la phase V26A2 ! Les matchs commencent le 18 mars.
- Cette phase se déroulera sur six semaines au lieu des sept habituelles.
- Les équipes ayant un score Premier d'au moins 500 se qualifient pour les play-offs du 26 avril.
- Dans les catégories Concurrent et Invitation, la qualification dépend toujours de votre classement. Consultez la page du classement pour plus d'informations.
- Votre centre de récompenses affichera temporairement que vous n'avez débloqué aucune récompense. Ce problème sera corrigé avec le patch 12.06.
MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION
- Nous ajustons les seuils de points de classement pour atteindre Immortel 2, 3 et Radiant afin d'harmoniser les exigences du classement dans toutes nos régions.
- Nous n'apportons aucune modification aux systèmes de MMR sous-jacents, donc nous nous attendons à voir les mêmes joueurs apparaître dans le classement.
- Nous avons apporté une amélioration de confort à l'écran récapitulatif du nouveau rang que nous avons mis en place dans le patch 12.04.
- Vous pouvez désormais accéder au panneau social et sélectionner Jouer maintenant directement depuis cet écran.
CORRECTIONS DE BUGS
- Passe de combat
- Correction d'un bug qui empêchait la molette de défilement de fonctionner lors de la navigation entre les paliers du passe de combat et/ou du passe d'événement.
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