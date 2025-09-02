VALORANT : MàJ 11.05, patch notes de la mise à jour du 3 septembre 2025

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 11.05 de VALORANT, publiée ce 3 septembre 2025 sur PC et consoles.
Pour cette rentrée 2025, Riot propose une petite mise à jour pour les joueurs de VALORANT
, comprenant essentiellement des ajustements d'Agents ou d'autres fonctionnalités.
Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 11.05 de VALORANT
ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents
est également disponible.
Patch notes VALORANT 11.05
TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR DES AGENTS
- Harbor
- Mise à jour des effets visuels pour plus de lisibilité. On sait, on sait, ça n'a rien à voir avec la grosse mise à jour que nous avions annoncée. Mais soyez certains que vous en saurez plus là-dessus durant les Champions. En attendant, on améliore simplement la lisibilité de ses compétences.
- Geysers diluviens
- Réduction de la pollution visuelle. Mise à jour de l'indicateur au sol pour indiquer plus clairement la zone d'impact. Le filet jaune est désormais plus proche de l'agent touché pour qu'il soit plus facile de déterminer où il se cache avant la fin de l'étourdissement. Réduction de l'effet d'éclaboussure au sol pour plus de visibilité.
- Dôme aqueux
- Amélioration de l'indication visuelle des PV restants du bouclier. Les PV restants sont désormais indiqués plus clairement dans l'animation de l'eau.
MISES À JOUR DES FONCTIONS D'E-SPORT
- Faites vos choix ! Les Pick'Ems sont de retour pour les Champions Paris ! À partir du 4 septembre, vous aurez accès à la phase de groupe dans le client du jeu et sur Internet. Gagnez des points en prédisant les équipes qui se qualifieront, et des points bonus en prédisant le classement exact des équipes. Vous pourrez obtenir des récompenses en participant.
- Et cette année, on ajoute un petit plus. Vous pourrez vous ranger du côté de la faction de votre créateur préféré ! Choisissez bien, car vous ne pourrez rejoindre qu'une seule faction. Chaque groupe propose une récompense unique en jeu.
- Si vous vous en sortez bien, les points que vous obtenez à l'issue des phases de groupe et de play-offs contribueront au score du chef de la faction. Menez votre faction vers la victoire !
MISES À JOUR DES SYSTÈMES LIÉS AUX COMPORTEMENTS
- Nous mettons à jour nos systèmes pour régler les problèmes liés à l'exploitation d'annulation et à la participation en jeu.
- Des sanctions plus sévères seront appliquées aux joueurs qui s'absentent ou refusent les parties de manière répétée. Bien sûr, seuls les joueurs qui abusent des mauvais comportements sont concernés, nous ne pénaliserons pas sans raison les joueurs qui veulent vraiment jouer.
CORRECTIONS DE BUGS
- Général
- Amélioration de la technologie des compétences de détection (Rôdeurs, Altego, Verti, etc.) afin qu'ils détectent plus efficacement les ennemis dans leur champ de vision.
- Ajout d'une logique audio permettant d'assurer que les événements audio inattendus s'arrêtent après la transition entre les manches.
- Agents
- Astra
- Correction d'un problème à cause duquel les traces de balles pouvaient passer à travers la Division cosmique d'Astra. Cette correction entraîne le retour d'un léger bug audio qui se produit en traversant le mur d'Astra.
- Chamber
- Correction d'un problème à cause duquel l'icône de Marque déposée de Chamber ne changeait pas de couleur sur la carte lorsqu'elle était ciblée.
- Clove
- Correction d'un problème qui rendait le lancement de Coup de boost de Clove inaudible pour les ennemis.
- Deadlock
- Correction d'un problème à cause duquel Capteur de son de Deadlock et Fil de détente de Cypher étaient plus difficiles à placer que prévu.
- Correction d'un problème lié à l'assourdissement d'Annihilation de Deadlock à cause duquel le mixage audio était incorrect si un joueur spectateur subissait la compétence.
- Correction d'un problème à cause duquel utiliser Annihilation de Deadlock sur le clone de Feinte de Yoru entraînait des effets audio pour le vrai Yoru.
- Gekko
- Correction d'un problème à cause duquel la réplique « Spike posé » se lançait si Altego était détruit juste après avoir posé le spike.
- Jett
- Correction d'un problème à cause duquel l'effet audio de Vent arrière de Jett perdurait à la manche suivante.
- Sova
- Correction d'un problème audio à cause duquel le retour sonore d'observation de Drone rapace de Sova ne se déclenchait pas si le drone avait une ligne de vue sur le joueur lors de son apparition.
- Vyse
- Correction d'un problème à cause duquel le son de Jardin d'acier de Vyse pouvait se déclencher deux fois si les observateurs changeaient de cible.
- Correction d'un problème à cause duquel Ronces barbelées de Vyse laissait des cercles sur la minicarte pour les observateurs à la mort de Vyse.
- Waylay
- Correction d'un problème à cause duquel Saturation de Waylay pouvait affecter les ennemis même s'ils quittaient la zone d'effet.
- Yoru
- Correction d'un problème à cause duquel l'icône de Visite surprise de Yoru ne changeait pas de couleur sur la carte lorsqu'elle était ciblée.
- Correction d'un problème à cause duquel, dans certaines situations, Yoru et Reyna réapparaissaient à leur position initiale après la fin de leur invisibilité.
PC UNIQUEMENT
CORRECTIONS DE BUGS
- Premier
- Correction d'un bug à cause duquel les noms longs ne s'affichaient pas correctement dans l'onglet de récompenses dans certaines langues.
CONSOLE SEULEMENT
- Mises à jour du mode Compétition
- Les classements ont été mis à jour pour afficher les seuils de score de classement d'Immortel+.
- Corrections de bugs
- Le système d'astuces pour débutants a été désactivé le temps que nous corrigions un problème à cause duquel elles disparaissent bien trop rapidement pour les nouveaux joueurs. Nous faisons au mieux pour réactiver ce système le plus rapidement possible.
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