VALORANT : Le prochain Agent semble avoir leaké

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 novembre 2024 à 15h16
Il semblerait que le prochain Agent de VALORANT ait leaké sur la toile, nous dévoilant une partie de son visage.
VALORANT : Le prochain Agent semble avoir leaké
Cela fait trois mois que nous n'avons pas vu débarquer un nouvel Agent dans VALORANT, depuis Vyse. Nous devrions donc en voir un nouveau arriver à la fin de l'année 2024, ou au début de l'année 2025. Et celui-ci pourrait avoir fuité.

Leak du nouvel Agent de VALORANT

Les informations qui suivent doivent évidemment être prises avec des pincettes puisqu'elles ne sont pas officielles. Mais d'après une capture d'écran partagée par le compte 505Leak, une nouvelle tête est apparue dans VALORANT, et pourrait être le nouvel Agent, information relayée par PlayerIGN.

Il s'agirait d'un personnage féminin, qui ressemble d'ailleurs à Lifeline, une Légende présente dans Apex Legends, qui a pour rôle de soigner ses coéquipiers. Peut-être le même pour ce nouvel Agent.
Aucune autre information n'a été divulguée, mais étant donné que le personnage ne ressemble à aucun autre, il est fort probable pour qu'il s'agisse bien du prochain Agent de VALORANT. Réponse dans quelques semaines, tout au plus.
Corentin Rimbert

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