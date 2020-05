VALORANT : Le mode Compétition ne sera pas disponible le 2 juin

Il va falloir faire preuve de patience avant de prendre part au mode Ranked de VALORANT après sa sortie mondiale.

Pas de Ranked pour la sortie de VALORANT

arrivera d'ici quelques jours de manière officielle, et sera donc disponible pour tous les joueurs, et non plus que pour celles et ceux ayant débloqué un accès. Cependant, certains changements sont à prévoir, en plus des nouveautés, commeLe, qui a fait son arrivée plusieurs semaines après le lancement de la bêta de, réitérera la chose, puisque Christopher "PWYFF" Tom, chef de la communication pourau sein de Riot Games, a précisé, par l'intermédiaire de Reddit , que. Il arrivera « probablement quelques semaines après, une fois que tout sera stable ».Cet ajout décalé a donc pour objectif de limiter les problèmes de serveurs, étant donné que dès le 2 juin, ces derniers risquent de voir débarquer des centaines de milliers de joueurs, au bas mot. De plus, en guise de piqûre de rappel,, mais pas celui du mode non classé, qui sera en partie conservé,Riot Games continuera de partager de nouvelles informations au fur et à mesure que les choses avancent, comme le studio le fait depuis plusieurs semaines maintenant.