VALORANT : Le mode Compétition arrive prochainement, les premières informations partagées

Riot Games s'est exprimé sur le mode Compétition de VALORANT, qui sera prochainement implanté dans la bêta du FPS, en partageant les premiers détails de ce dernier.

Comment fonctionnera le mode Compétition sur VALORANT ?

L'inactivité sera également prise en compte. Si vous n'avez joué aucune partie en mode Compétition depuis 14 jours, votre compte sera considéré comme « inactif » et votre rang sera masqué. Ne vous inquiétez pas, il suffira de jouer une partie pour le faire réapparaître. Nous voulons simplement être sûrs que lorsque d'autres joueurs voient votre rang, ils voient une indication précise de votre talent, et après 14 jours d'inactivité, nous ne pouvons pas être certains de la validité de cette indication. Néanmoins, nous ne réduirons pas votre rang artificiellement en coulisse, alors vous n'avez rien à craindre si vous faites partie de ces joueurs qui sont toujours au sommet de leur forme.

Voilà déjà plusieurs semaines queest disponible, laissant donc le temps aux joueurs de faire connaissance avec le gameplay de ce FPS qui se veut compétitif. Néanmoins, le matchmaking proposé jusqu'à maintenant n'est pas basé sur les performances des joueurs, chose qui est vouée à évoluer très rapidement pour le plus grand plaisir de la communauté.En effet,vient d'annoncer que le, qui sera basé sur les résultats des joueurs en fonction de leurs parties, arrivera d'ici quelques semaines, après le patch 0.49 pour être précis. Si celui-ci va évidemment évoluer avec le temps et le retour de la communauté, le studio a tout de même partagé les premières informations.À l'instar de CSGO, et de tous les autres jeux compétitifs, plusieurs rangs seront donnés aux joueurs :, chacun étant divisé en. Les performances durant les parties vous feront descendre ou gagner, le but étant de se classer dans le plus prestigieux :Même si Riot précise que jouer à cinq est plus amusant, la taille du groupe sera prise en compte lors du matchmaking, dans le but de vous opposer à une autre équipe comportant un groupe de joueurs plus ou moins similaire, dans un souci d'égalité et d'équité.Finalement, en plus de préciser que leévoluera au fil du temps grâce à la communauté, Riot explique qu'après 14 jours sans jouer votre compte sera considéré comme inactif, et votre rang ne sera plus affiché. Il suffit de jouer une nouvelle partie pour le retrouver, et celui-ci ne baissera pas.De plus amples informations seront données dès lors que lesera disponible, et nous ne manquerons pas de vous les communiquer.