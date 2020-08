VALORANT : Le Deathmatch arrive le 5 août

Tous les détails du mode Free for All (Deathmatch) de VALORANT

L'argent est infini, les joueurs peuvent acheter les armes qu'ils veulent.

Les joueurs apparaîtront avec une armure complète.

Lors de l'apparition, un mur devrait toujours être dans le dos du joueur, lequel sera d'ailleurs invulnérable aux dégâts durant 8 secondes, sauf s'il bouge ou tir.

Il sera possible de gagner de la vie en éliminant un joueur. Pour cela, il suffit de récupérer le « Health pack » qui apparaîtra, octroyant 100 PV et 50 d'armure.

Les ennemis seront révélés sur la minimap toutes les cinq secondes, pour éviter les campeurs.

Alors que les joueurs den'avaient jusqu'à maintenant que le choix entre le mode normal et sa variante en ranked et le mode Spike Rush, la communauté espérait depuis de nombreuses semaines que Riot leur propose un mode inédit qui change l'expérience. Chose qui arrivera avec l'implantation de l'Acte 2. Si celui-ci arrive le 4 août,, appelait, sera lancé un jour plus tard, en version bêta.Riot n'a cependant pas attendu son déploiement pour nous dévoiler ces détails, puisque nous savons, d'ores et déjà, comment celui-ci fonctionnera. Dix joueurs se retrouveront par partie, sans équipe, sans Spike et sans compétence, le but étant d'être le premier joueur à cumuler 30 éliminations. Si aucun joueur n'a atteint les 30 kills au bout de six minutes, celui qui en comptabilise le plus est déclaré vainqueur.Voici les autres précisions qu'a apporté le studio :Bien entendu, plusieurs changements pourront être effectués dans les jours à venir en fonction du retour des joueurs, puisquearrive en bêta. Si tout se passe bien, il intégrera de manière permanente VALORANT