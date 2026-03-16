VALORANT dévoile Miks et ses pouvoirs sonores incroyables pour l'Acte II

Riot Games vient de dévoiler Miks, le tout nouvel agent de VALORANT. Présenté lors des Masters Santiago, ce contrôleur croate utilise la puissance de la musique pour dominer le champ de bataille. Son arrivée est prévue pour mars prochain avec une bande-son signée Zedd et BUNT.

Un design sonore au cœur du gameplay

Nous avons abordé la conception sonore des compétences de Miks en créant d'abord de la musique, puis en extrayant les éléments les plus immersifs pour en faire les effets sonores.

Une bande-son prestigieuse avec Zedd et BUNT

Un kit de compétences basé sur le son

Date de sortie et nouveautés de l'Acte II

Riot Games a profité de l'effervescence des VALORANT Masters Santiago pour présenter son tout nouvel agent.. Originaire de Croatie, il se démarque par une thématique forte et originale, la manipulation de l'énergie sonore. Ce nouveau venu promet d'apporter une dynamique rafraîchissante sur les serveurs, en alliant bonne humeur et capacités tactiques redoutables.L'équipe de développement de Riot Games a repensé son approche habituelle pour concevoir cet agent. Au lieu de partir uniquement des mécaniques de jeu de, les concepteurs ont d'abord créé de la musique avant d'en extraire les éléments les plus immersifs pour forger les effets sonores de ses capacités.Kevin Meier, Game Designer sur le jeu, souligne que la musique joue un rôle central dans le passé du personnage. Cette passion explique sa personnalité rayonnante et son énergie communicative. Sur le champ de bataille,Pour accompagner la sortie de ce héros mélomane,. Ce remix exclusif a été confié au producteur émergent BUNT, qui a su insuffler une énergie nouvelle à ce classique.Jonny Altepeter, superviseur musical chez Riot Games, précise que le choix de ce morceau s'est imposé naturellement. L'aura puissante de « Clarity » correspondait parfaitement à la capacité de Miks à manipuler le son, tout en apportant une touche nostalgique très appréciée par la communauté.Concernant son arsenal tactique,. Sans entrer dans les détails complexes de chaque sort, notons qu'il peut buffer ses alliés grâce à un stimulant de combat qui se réinitialise lors des éliminations. Il possède également un projectile capable d'alterner entre désorientation et soin, offrant une grande flexibilité en cours de manche.En tant que contrôleur,, bloquant ainsi la vision ennemie. Enfin, son attaque ultime libère une puissante vague de radiance sonique qui repousse, assourdit et ralentit tous les adversaires sur son passage.Les joueurs devront patienter encore un peu avant de pouvoir tester ce nouveau contrôleur., marquant le lancement de l'Acte II de la saison 2026. Cette mise à jour majeure sera accompagnée d'un nouveau passe de combat riche en récompenses, incluant notamment la collection de skins « Épines noires » et diverses cartes de joueur pour personnaliser son profil.Côté cartes, Abyss et Corrode s'en iront, tandis que Fracture et Lotus seront de retour. Rendez-vous le 18 mars, pour découvrir ce nouvel Acte, mais aussi Miks dans VALORANT.