VALORANT dévoile Miks et ses pouvoirs sonores incroyables pour l'Acte II

Riot Games vient de dévoiler Miks, le tout nouvel agent de VALORANT. Présenté lors des Masters Santiago, ce contrôleur croate utilise la puissance de la musique pour dominer le champ de bataille. Son arrivée est prévue pour mars prochain avec une bande-son signée Zedd et BUNT.
Riot Games a profité de l'effervescence des VALORANT Masters Santiago pour présenter son tout nouvel agent. Nommé Miks, ce personnage vient enrichir la catégorie des contrôleurs
. Originaire de Croatie, il se démarque par une thématique forte et originale, la manipulation de l'énergie sonore. Ce nouveau venu promet d'apporter une dynamique rafraîchissante sur les serveurs, en alliant bonne humeur et capacités tactiques redoutables.
Un design sonore au cœur du gameplay
L'équipe de développement de Riot Games a repensé son approche habituelle pour concevoir cet agent. Au lieu de partir uniquement des mécaniques de jeu de VALORANT
, les concepteurs ont d'abord créé de la musique avant d'en extraire les éléments les plus immersifs pour forger les effets sonores de ses capacités.
Nous avons abordé la conception sonore des compétences de Miks en créant d'abord de la musique, puis en extrayant les éléments les plus immersifs pour en faire les effets sonores.
Kevin Meier, Game Designer sur le jeu, souligne que la musique joue un rôle central dans le passé du personnage. Cette passion explique sa personnalité rayonnante et son énergie communicative. Sur le champ de bataille, Miks ne se contente pas de bloquer les lignes de vue, il motive ses alliés et impose son propre rythme aux affrontements
.
Une bande-son prestigieuse avec Zedd et BUNT
Pour accompagner la sortie de ce héros mélomane, Riot Games a frappé fort en dévoilant une cinématique rythmée par une nouvelle version du célèbre morceau « Clarity » de Zedd
. Ce remix exclusif a été confié au producteur émergent BUNT, qui a su insuffler une énergie nouvelle à ce classique.
Jonny Altepeter, superviseur musical chez Riot Games, précise que le choix de ce morceau s'est imposé naturellement. L'aura puissante de « Clarity » correspondait parfaitement à la capacité de Miks à manipuler le son, tout en apportant une touche nostalgique très appréciée par la communauté.
Un kit de compétences basé sur le son
Concernant son arsenal tactique, Miks dispose d'un ensemble de capacités entièrement tourné vers les ondes sonores
. Sans entrer dans les détails complexes de chaque sort, notons qu'il peut buffer ses alliés grâce à un stimulant de combat qui se réinitialise lors des éliminations. Il possède également un projectile capable d'alterner entre désorientation et soin, offrant une grande flexibilité en cours de manche.
En tant que contrôleur, sa compétence signature lui permet de déployer des fumigènes sur la carte via une interface dédiée
, bloquant ainsi la vision ennemie. Enfin, son attaque ultime libère une puissante vague de radiance sonique qui repousse, assourdit et ralentit tous les adversaires sur son passage.
Date de sortie et nouveautés de l'Acte II
Les joueurs devront patienter encore un peu avant de pouvoir tester ce nouveau contrôleur. Miks rejoindra officiellement le casting le 18 mars 2026
, marquant le lancement de l'Acte II de la saison 2026. Cette mise à jour majeure sera accompagnée d'un nouveau passe de combat riche en récompenses, incluant notamment la collection de skins « Épines noires » et diverses cartes de joueur pour personnaliser son profil.
Côté cartes, Abyss et Corrode s'en iront, tandis que Fracture et Lotus seront de retour. Rendez-vous le 18 mars, pour découvrir ce nouvel Acte, mais aussi Miks dans VALORANT.
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