VALORANT : De nouvelles cartes pourraient arriver plus vite que prévu

À l'origine, lorsque Riot Games avait donné plus de détails à propos de VALORANT , nous aurions dû découvrir une nouvelle carte par Épisode, soit environ une tous les six mois et donc deux par an. Néanmoins, les développeurs ont déjà bousculé une première fois leur plan avec l'arrivée d'Icebox durant le mois d'octobre, pour le lancement de l'Acte 3, et il se pourrait que d'autres cartes arrivent avant l'Épisode 3, puisque Icebox devait être lancée pour l'Épisode 2.Dans une vidéo qui traite notamment de l'écosystème des cartes,Aucune donnée sur la quantité de cartes en préparation ni sur le nombre de cartes prévues à moyen terme, mais le directeur du jeu explique avoir besoin « d'au moins quelques cartes supplémentaires » et s'engage même à « fournir un bon nombre de cartes pour que cette rotation compétitive se fasse le plus rapidement possible ».Il explique également que niveau diversité, même si l'introduction de nouvel Agent, normalement tous les deux mois, en apporte, cela ne concerne pas directement tous les joueurs, puisque beaucoup ne jouent pas les nouveaux personnages. Contrairement aux cartes., même si Riot n'a pour le moment rien officialisé. Les développeurs semblent juste vouloir accélérer leur introduction.