VALORANT aura son serveur de test (PBE) en 2021

Riot Games a annoncé une bonne nouvelle aux joueurs de VALORANT,. C'est lors du fameux « Ask VALORANT », une session de question-réponse entre la communauté et le studio, que nous avons appris la nouvelle. Corrie Hardin, responsable du nouveau contenu, estime l'arrivée de ce PBE à la « première moitié de 2021 ».Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un serveur de test, sachez que les développeurs y proposent, pour une durée limitée,. Cela permet notamment de corriger d'éventuels problèmes, et d'apporter quelques équilibrages, pour obtenir une version finale de qualité. Les jeux de Riot, LoL et TFT, mais aussi PUBG, par exemple, utilisent ce procédé.Concernant les autres informations de ce Ask VALORANT , nous apprenons que, dans le but de limiter ceux qui peuvent nuire à la bonne expérience. Le studio réfléchit actuellement à comment faire évoluer ce système de manière positive., qui gâchent l'expérience vidéoludique des joueurs de. Entre les rangs Fer et Diamant, si un tel compte est repéré, il sera automatiquement transféré sur un niveau de jeu plus élevé, même si son rang indique un niveau supposé plus bas.