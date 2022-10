Tower of Fantasy : Une date de sortie pour la version Steam

Date de sortie de Tower of Fantasy sur Steam

Tower of Fantasy ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Tower of Fantasy France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est disponible depuis le 11 août sur PC et les appareils mobiles, mais pour y jouer sur un ordinateur, il faut jusqu'à maintenant, et pendant encore quelques jours, passer par le site officiel et le launcher propre à. Mais d'ici peu,, permettant une meilleure accessibilité et aussi une nouvelle mise en avant.Si vous faites partie de celles et ceux qui attendent, sachez que cela se fera, soit dans très peu de temps. À partir de cette date (nous n'avons pas encore l'heure), il sera possible de lancer le MMORPG directement depuis la plateforme de Valve, ce qui est une excellente chose. En plus de limiter les launchers différents, cela va mettre en avant la production de Hotta Studio et donc augmenter sa visibilité, au moins durant quelques jours.coïncide avec la deuxième mise à jour majeure du jeu, la version 2.0 . Deux nouvelles zones seront introduites, une région désertique et une autre futuriste dans un style cyberpunk. De nombreuses autres choses seront implantées, telles que des missions, des créatures et surtout des Simulacres, les personnages jouables de Tower of Fantasy.Le tout arrivera donc le 20 octobre, par le biais d'une mise à jour gratuite, tout naturellement. En attendant, rappelons que nous vous avons mis plusieurs guides à votre disposition, pour vous en sortir dans ce monde, à l'image d'une tier list des meilleurs Simulacres