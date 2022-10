Tower of Fantasy : La mise à jour 2.0 Vera tient sa date de sortie

Date de sortie de la mise à jour 2.0 de Tower of Fantasy

Nous savons depuis un certain temps queallait accueillir, cet automne, la mise à jour 2.0, permettant d'augmenter les possibilités en jeu. Et cela se fera environ un mois seulement après l'arrivée de la mise à jour 1.5, étant donné que les développeurs, Hotta Studio, ont prévu son déploiement pour le mois d'octobre.En effet, le studio a programmé l'arrivée de, soit deux mois après l'arrivée du jeu sur PC et mobiles, et un mois après la mise à jour 1.5.Grâce à cette nouvelle mise à jour majeure, nous aurons la possibilité de découvrir de nouvelles zones, notamment un environnement futuriste perdu en plein désert, du nom de Mirroria. Dans cette zone, de nouveaux mobs et ennemis pourront donc être affrontés, sans grande surprise. Naturellement, avec cette mise à jour 2.0, de nouveaux Simulacres intégreront le jeu, pour agrandir le roster de personnages, tout en proposant aux joueurs de prendre part à des missions inédites, pour obtenir encore plus de récompenses. Cette mise à jour importante sera dévoilée par le biais d'un stream dédié, à la manière de Genshin Impact, le 13 octobre.Pour rappel, tout ce contenu est déjà disponible dans la version chinoise de, et de nombreuses autres choses devraient arriver à court terme. D'ailleurs, à ce rythme, il ne serait pas surprenant de voir débarquer une nouvelle mise à jour majeure d'ici à la fin de l'année. En attendant, nous rappelons que Cobalt-B arrive le 6 octobre dans ToF . Vous pouvez toujours profiter de nos guides sur le jeu, mais aussi d'une tier list des meilleurs Simulacres de Tower of Fantasy