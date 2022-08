Tower of Fantasy : Level cap et niveau maximum

Level cap Tower of Fantasy, qu'est-ce que c'est ?

Le level cap de Tower of Fantasy

Jour 1 (10 août) → Niveau 18

Jour 2 → Niveau 24

Jour 3 → Niveau 27

Jour 4 → Niveau 30

Jour 5 → Niveau 33

Jour 6 → Niveau 36

Jour 7 → Niveau 38

Jour 8 → Niveau 40

Jour 9 → Niveau 42

Jour 11 → Niveau 44

Jour 13 → Niveau 46

Jour 15 → Niveau 48

Jour 17 → Niveau 50

Jour 19 → Niveau 52

Jour 21 → Niveau 54

Jour 23 → Niveau 56

Jour 25 → Niveau 58

Jour 27 → Niveau 60

Jour 29 → Niveau 61

Jour 31 → Niveau 62

Jour 34 → Niveau 63

Jour 37 → Niveau 64

Jour 40 → Niveau 65

Jour 43 → Niveau 66

Jour 46 → Niveau 67

Jour 49 → Niveau 68

Jour 52 → Niveau 69

Jour 56 → Niveau 70

Jour 65 → Niveau 72

Jour 74 → Niveau 74

Jour 83 → Niveau 76

Jour 92 → Niveau 78

Jour 101 → Niveau 80

étant un MMO avec un fort aspect RPG, les joueurs doivent faire progresser leur personnage en gagnant de l'EXP. Cela se fait par de nombreuses manières, notamment les quêtes et les combats. Toutefois, il n'est pas possible d'atteindre un niveau relativement haut en peu de temps, puisque Hotta Studio a mis en placeSi vous n'êtes pas un habitué du genre, ou si vous vous demandez pourquoi vous ne gagnez plus de niveau dans, sachez que les développeurs ont opté pour un blocage de la progression. Chaque jour, vous ne pouvez gagner qu'un certain nombre d'EXP pour atteindre un niveau X, qui ne peut pas être dépassé (voir plus bas).Cela permet de garder un certain équilibre entre les joueurs qui peuvent se permettre d'investir plusieurs heures par jour dans, et celles et ceux qui ne peuvent pas, pour diverses raisons. Ainsi, celles et ceux ne pouvant jouer que le week-end (par exemple) pourront plus ou moins rattraper leur retard de la semaine, grâce au. Chaque jour,. Ce système permet aussi de limiter l'écart pour le PvP.Notez que le jour 1 correspond au 10 août, jour de lancement de, bien qu'il soit sorti le 11 en France. Ainsi, le jour 10 ne sera pas votre dixième jour de jeu, mais bien le 19 août 2022, par exemple.Rappelons que le MMORPG est disponible sur PC et mobile, et qu'aucune sortie sur consoles n'est pour le moment au programme. Vous pouvez profiter d'une tier list des meilleurs Simulacres