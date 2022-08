Tower of Fantasy sur PC : Comment le télécharger et y jouer ?

Télécharger et jouer à Tower of Fantasy sur PC

est un action RPG en monde ouvert, se déroulant dans un univers futuriste, ce qui séduit un bon nombre de joueurs, d'autant plus qu'il possède quelques particularités avec Genshin Impact. Lors de son annonce, les développeurs ont expliqué queallait se rendre disponible aussi bien sur PC que sur mobile. Toutefois, les versions Steam et Epic Games Store ne sont pas disponibles lors de la sortie mondiale du jeu, puisque ces dernières arriveront un peu plus tard dans l'année.De fait, si vous vous demandez, nous vous expliquons comment faire. Rassurez-vous, l'opération est on ne peut plus simple.En attendant la sortie de, qui est censée arriver entre septembre et décembre 2022, vous pouvez y accéder via le launcher du jeu, via le site officiel . Il suffit de vous rendre sur le site et de cliquer sur le bouton « Windows » normalement mis en avant, situé à côté des ceux pour Android et iOS. Vous téléchargerez alors le client de ToF, qu'il faudra ouvrir dans votre dossier téléchargement, pour l'installer.Une fois le client en ligne, vous n'avez plus qu'à vous connecter, ou vous créer un compte si ce n'est pas déjà fait, puis. Notez que la taille du jeu est d'environ 22 Go, à l'heure où ces lignes sont écrites.Lorsqueest totalement installé, vous pourrez le lancer et démarrer une nouvelle aventure. Si vous aviez déjà commencé à y jouer sur mobile, vous pouvez récupérer votre progression, en utilisant le même compte. Vous pourrez également migrer vers Steam ou l'Epic Games Store quand ces deux versions seront disponibles. Notez que le cross-play est également de la partie. Malheureusement, a ucune sortie sur PS4, PS5, Xbox One, Series ou Nintendo Switch n'est au programme , pour le moment.