Tower of Fantasy : Cobalt-B tient sa date de sortie

Cobalt-B tient sa date de sortie

Disponible depuis presque deux mois,a déjà accueilli plusieurs mises à jour, dont une majeure apportant une nouvelle zone et plusieurs fonctionnalités. Mais une autre mise à jour majeure arrivera plus tard dans l'année, la 2.0, toujours avec une zone inédite à explorer. Toutefois, d'ici peu de temps, un nouveau Simulacre sera intégré, à savoir Cobalt-B.En effet, contre toute attente, une vidéo a été partagée, permettant d'apprendre que. Les joueurs pourront donc tenter d'obtenir son arme pour en profiter sur le terrain, et voir si elle se place parmi les meilleurs. Cette arrivée surprise ravira sans aucun doute la communauté.Les développeurs souhaitent rattraper le retard pris sur la version chinoise du jeu, ce qui pourrait sous-entendre qu'un autre Simulacre arrive avant le lancement de la mise à jour 2.0, qui n'est plus très loin. D'ailleurs, Level Infinite organisera quelques événements en jeu pour préparer la communauté, notamment « Course d’orientation de Vera », d'ores et déjà disponible et ce, jusqu'au 12 octobre.En attendant, nous rappelons que vous pouvez toujours profiter de nos guides sur le jeu, mais aussi d'une tier list des meilleurs Simulacres de Tower of Fantasy