Tower of Fantasy : Graines de pissenlit, comment en obtenir ?

Où trouver des graines de pissenlit ?

dispose d'un immense monde ouvert, dans lequel les ressources à collecter sont nombreuses. Certaines sont plus utiles et plus rares que d'autres, c'est pourquoi il n'est pas forcément évident de savoir où et comment trouver telle ou telle chose. Si vous avez du mal à mettre la main sur des, nous vous donnons quelques astuces.Que ce soit pour préparer des plats, et avoir du soin, ou pour des missions annexes, notamment les primes quotidiennes,. Sachez toutefois qu'elles ne se récoltent pas forcément comme la majorité des consommables, à l'image de la laitue. Vous allez, dans un premier temps, devoir localiser des, lesquels se trouvent par grappes de trois.Ensuite, équipez-vous de l'une de vos armes, n'importe laquelle, puisque attaquez la plante, pour que celle-ci se détruise et laisse s'échapper dans les airs ses graines. Vous n'avez plus qu'à attendre que l'une d'elles, ou plusieurs se posent sur le sol. Interagissez avec, comme vous le feriez pour n'importe quelle autre ressource, pourConcernant les graines qui sont encore dans les airs, n'hésitez pas à user de vos armes sur elles.C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir à propos des. N'hésitez pas à consulter nos autres guides sur le jeu, mais aussi notre tier list des meilleurs Simulacres , si vous ne savez pas lequel choisir pour partir au combat.