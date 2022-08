Tower of Fantasy fait le point sur son lancement

Tower of Fantasy ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Tower of Fantasy France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible depuis ce 11 août,est, pour le moment, un vrai succès, malgré les problèmes rencontrés par les joueurs. Ces derniers doivent en effet faire face à des problèmes de serveurs et plus particulièrement une file d'attente, bien qu'un grand nombre de serveurs aient été ouverts durant le week-end.Comme nous pouvons le lire sur le site officiel , l'objectif des développeurs est toujours d'améliorer l'accueil des joueurs,. Notez que la capacité des serveurs a déjà été augmentée, et devrait encore l'être bientôt. De plus, pour se faire pardonner,. Le but est d'empêcher les utilisateurs malveillants de se développer, pour ne pas être gangréné par les cheaters, déjà. D'ailleurs, celles et ceux ayant déjà triché devraient prochainement être sanctionnés.Hotta Studio précise que des publications similaires seront mises en ligne chaque semaine, dans le but de tenir informé la communauté des améliorations et projets à court terme. Les développeurs remercient, bien évidemment, les millions de joueurs ayant tenté l'expérience Tower of Fantasy.Rappelons que le MMORPG est disponible sur PC et mobile, et qu'aucune sortie sur consoles n'est pour le moment au programme. Vous pouvez profiter de codes bonus et d'une tier list des meilleurs Simulacres