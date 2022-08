Tower of Fantasy : Comment inviter et jouer avec ses amis ?

Comment ajouter/trouver un ami sur Tower of Fantasy ?

Si Tower of Fantasy peut être joué en solo,, ce qui est toujours plus amusant. De ce fait, si vous ne savez pas, nous vous expliquons comment faire.Avant d'aller plus loin, il faut impérativement savoir que vous ne pouvez jouer avec vos amis que s'ils sont sur le même serveur. En sachant que le transfert de personnage ou le changement de serveur n'est pas disponible, vous allez devoir bien choisir sur quel serveur créer votre personnage, pour ne pas devoir tout recommencer, ou être séparé de vos amis.Une fois cette chose rappelée, vous n'avez qu'à ouvrir le menu dédié aux amis et rechercher son nom ou son IUD., qu'il n'aura plus qu'à accepter.Une fois que vous êtes amis, vous n'avez plus qu'à former un groupe, en cliquant sur « Rejoindre le groupe » et attendre que votre ami accepte. Lorsque cela sera fait, vous pourrez évoluer ensemble dans. Vous pourrez voir sa position par le biais d'un marqueur sur la carte, permettant de vous rejoindre plus facilement et prendre part à diverses activités.Si l'expérience à plusieurs vous plaît, vous pouvez très bien créer une guilde, bien que cela coûte 500 cristaux obscurs. Toutefois, vous pourrez obtenir de nombreuses récompenses par la suite, principalement avec les quêtes d'équipe.