Tower of Fantasy : Comment changer son apparence ?

Comment modifier l'apparence de son personnage sur ToF ?

étant un jeu multijoueur, vous allez croiser une multitude d'autres personnes en cours de route. Et si l'apparence du personnage n'est que secondaire, notamment parce que le Simulacre choisi sera la plupart du temps l'apparence mise en avant,, parce que celle-ci ne leur plaît tout simplement plus ou parce que lors de la création, ces derniers n'ont pas poussé la personnalisation aussi loin qu'ils l'auraient souhaité.Si vous souhaitez, et ce, gratuitement. Vous n'avez qu'à ouvrir votre sac à dos et cliquer sur le petit logo « Tenues », juste au-dessus de l'onglet « Simulacres ».Dans cette section, vous allez dans un premier temps pouvoir modifier votre tenue, si vous le souhaitez. Mais si vous avez envie de revoir le physique de votre personnage, il suffit de cliquer sur le logo qui vous intéresse et ensuite de modifier les points que vous souhaitez revoir. Vous pourrez personnaliser n'importe quel trait, comme lors de la création du personnage, en début de partie. Si jamais vous désirez changer le sexe de votre personnage, cela est évidemment possible.Notez qu'il est également possible de sauvegarder plusieurs préréglages, dans le cas où. N'oubliez toutefois pas de sauvegarder, pour éviter de tout recommencer si vous avez passé du temps dessus. Si vous avez envie de changer de pseudo , cela est également possible.Rappelons que ToF est disponible sur PC et mobiles et qu'aucune sortie sur consoles n'est au programme. Vous pouvez profiter d'une tier list des meilleurs Simulacres , si vous ne savez pas lequel choisir.