Tower of Fantasy : Checklist des activités à faire tous les jours

Liste des activités à faire tous les jours dans Tower of Fantasy

Les récompenses quotidiennes

Missions de vitalité

Opération conjointe (90 pointes de Vitalité)

Exploration interstellaire (30)

Épreuves dimensionnelles (30)

Balise omnifère (30)

Domaine spatio-temporel (30)

Prime quotidienne

La cuisine de Mi-a

Parler à Hopkins au Marché Noir

Continuer l'histoire

Le temps est précieux et certains joueurs ne lancentque pour une heure ou deux chaque jour. Il faut donc bien s'organiser pour obtenir le plus de récompenses possible et ne pas avoir l'impression de tourner en rond et de faire des choses inutiles.De fait, pour que vous sachiez quoi faire chaque fois que vous lancez, nous vous proposons, ou dès lors que vous vous connectez.Pour encourager les joueurs à revenir, encore et encore, sur. Il en existe deux sortes, permettant d'obtenir quelques bonus non négligeables, sur le long terme. Il suffit d'aller dans le menu des cadeaux, de vous rendre dans « Inscription » et de cliquer sur la récompense.La deuxième se trouve dans la boutique, dans l'onglet de ravitaillement quotidien, et n'est pas forcément claire pour tous. Il suffit d'appuyer sur « Récompense quotidienne » pour collecter le cadeau.Pour ce qui est de ces missions, elles consomment de la vitalité. C'est pourquoi les prioriser n'est pas une chose inutile, puisque si vous jouez assez longtemps, vous aurez le temps de recharger votre stock de vitalité et donc d'en relancer une ou deux. La plupart des missions sont d'ailleurs jouables en solo ou en groupe. Il existe plusieurs types de missions :Chaque jour,, vous proposant de petites missions, assez faciles (battre des mobs en général), permettant de gagner de l'XP et des récompenses très rapidement.Dès que vous le pouvez,, permettant de récupérer, là aussi, des bonus. Vous pouvez faire jusqu'à trois dégustations par jour, ce qui est toujours bon à prendre, d'autant que cela est gratuit et ne vous demande aucune action, si ce n'est patienter quelques secondes.Si vous avez suffisamment avancé dans l'histoire, vous pourrez aller voir Hopkins au Marché Noir chaque jour, étant donné que ce dernier vous offre une boîte mystère, comprenant un cadeau.Enfin, même si cela paraît évident, continuez l'histoire pour débloquer de nouvelles choses à faire et gagner de l'XP. Vous débloquerez, au fur et à mesure, de nouvelles zones et de nouvelles récompenses, pour tenter d'invoquer de nouveaux Simulacres ou améliorer vos armes.Rappelons que le MMORPG est disponible sur PC et mobile, et qu'aucune sortie sur consoles n'est pour le moment au programme. Vous pouvez profiter d'une tier list des meilleurs Simulacres de Tower of Fantasy