Totally Accurate Battlegrounds, le battle royale déjanté, ne sera plus soutenu par les développeurs

Disponible depuis le mois de juin 2018,. Landfall, en charge de son développement, avait même précisé que 3 millions de téléchargements étaient comptabilisés, bien qu'un essai gratuit avait permis cette belle mise en avant.Trois ans et demi plus tard, le jeu qui n'était pas un projet des plus sérieux ne va plus évoluer, comme l'indiquent les développeurs sur Steam . Malgré un passage en free-to-play et quelques mises à jour de contenu, les joueurs ne sont pas restés, en grande partie à cause problèmes en tout genre et d'un anti-triche défectueux. Cependant,, mais nous ne savons pas pendant combien de temps, il y a fort à parier qu'ils ferment d'ici quelques mois.Bien que les chiffres n'étaient plus aussi bons que lors de sa sortie,. De nombreux autres battle royale, sérieux ou non, ont fait naufrage depuis la démocratisation du genre il y a quelques années. Nous pensons notamment à The Culling 2, qui a eu une durée de vie très courte, ou encore Radical Heights, qui n'a pas su fidéliser ses joueurs malgré de bonnes idées. Récemment, c'est le battle royale d'Ubisoft, Hyper Scape, qui a annoncé la fermeture des serveurs , faute de joueurs. Avec la concurrence féroce de PUBG Fortnite et Apex Legends , il est très dur de sortir son épingle du jeu et de se créer une communauté, sur le long terme.