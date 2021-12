Titanfall : Respawn annonce que le premier épisode n'est plus disponible à la vente

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Véritable succès depuis sa sortie, en 2014, qui a découlé sur une suite en 2016 et a donné vie au battle royale Apex Legends, Titanfall a très vite séduit les joueurs, que ce soit grâce à son histoire ou ses modes multijoueur. La licence possède de nombreux adeptes à travers le monde, mais ces derniers, et plus particulièrement ceux qui jouent encore au premier épisode, sont depuis quelques mois victimes de problèmes., ce qui a évidemment déçu les joueurs, d'autant que Respawn ne semblait pas particulièrement soucieux de résoudre ce problème, à l'époque.Il y a peu, les développeurs avaient pris la parole, expliquant qu'ils essayaient de mettre un terme à ces attaques, afin que la communauté puisse retrouver un jeu parfaitement jouable, en vain. Une personne avait même piraté les serveurs d'Apex Legends afin de mettre en avant les soucis de serveurs de Titanfall , mais malheureusement, Respawn n'a jamais réussi à les sécuriser. Le studio vient d'annoncer une mauvaise nouvelle :et ne peut plus être acheté. Il disparaîtra également des services par abonnement le 1mars 2022.Néanmoins,. Reste à savoir combien de temps, et si Titanfall 2 va connaître le même sort. Enfin, malgré les rumeurs qui vont et viennent à ce sujet, Titanfall 3 n'est toujours pas en développement du côté de chez Respawn