Respawn aurait annulé une suite à Titanfall 2

Respawn, le studio derrière Titanfall 2, vient d'annoncer l'annulation d'un projet non annoncé. Or, les théories se multiplient, évoquant entre autres le successeur du titre acclamé.
Respawn Entertainement est connu pour avoir développé les 2 opus de la licence Titanfall, Apex Legends ou encore Star Wars: Jedi Survivor. Pourtant, depuis la sortie de ce dernier en 2023, le studio a donné peu d'informations sur ses projets à venir. Mais début mars, une nouvelle partagée par une assistante exécutive et coordinatrice de production a attristé la communauté.
Dans une publication LinkedIn, elle évoque l'annulation d'un projet « non annoncé dont je faisais partie depuis un an
». Or, il est précisé que le titre en question était un jeu de tir à la première personne multijoueur.
Face à ces révélations, l'idée d'un Titanfall 3 a rapidement émergé sur les réseaux sociaux.
Une potentielle suite à Titanfall 2 définitivement enterrée ?
En effet, Titanfall 2
propose un gameplay similaire et une expérience de jeu multijoueur. Même si sa campagne solo a contribué à son succès au fil des années, les points communs entre le projet annulé et la licence suggèrent que le titre pouvait bien être Titanfall 3.
De plus, les joueurs sont nombreux à le réclamer et avaient découvert des indices allant dans ce sens
. Cependant, il est possible qu'il ne voie jamais le jour.
À l'heure actuelle, Respawn Entertainment n'a fait aucune déclaration au sujet du projet en question.
De fait, il est impossible de savoir s'il s'agissait d'une suite à Titanfall 2 ou d'une licence inédite. Mais de nombreux joueurs s'accrochaient à l'idée d'un retour possible de la franchise, qui n'a pas reçu de nouveau jeu depuis 2016. D'autant que le contexte de sortie du titre lui a été défavorable à l'époque, mais un certain succès public.
La vérité sur l'identité du mystérieux jeu annulé ne sera surement jamais révélée. Pour replonger dans l'univers de Titanfall 2, il faut donc se contenter de la campagne ou du mode multijoueur.
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