Titanfall 2 devient gratuit, mais pour une durée limitée



le 24 décembre 2024 à 11h25 Publié par Justine Manchuelle le 24 décembre 2024 à 11h25

Cette année, le Père Noël a décidé de gâter en avance les joueurs Xbox One et Xbox series en leur offrant Titanfall 2. Mais attention, car vous ne pourrez récupérer ce jeu que pendant quelques heures.