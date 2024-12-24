Titanfall 2 devient gratuit, mais pour une durée limitée

Cette année, le Père Noël a décidé de gâter en avance les joueurs Xbox One et Xbox series en leur offrant Titanfall 2. Mais attention, car vous ne pourrez récupérer ce jeu que pendant quelques heures.
Pendant la période des fêtes, de nombreuses plateformes et éditeurs ont pris l'habitude d'offrir à la communauté des jeux gratuits. L'exemple le plus connu reste le calendrier de l'Avent de l'Epic Games Stores, permettant de récupérer chaque jour un nouveau titre gratuit. Mais en cette fin d'année 2024, Electronic Arts a décidé de se joindre aux festivités.
Comme un clin d'œil à la visite prochaine du Père Noël, EA propose une offre à ne pas manquer pour les joueurs Xbox, qu'ils soient sur Xbox One ou sur Xbox Series
. En effet, vous pouvez ajouter gratuitement et sans condition le jeu Titanfall 2
à votre collection. Mais vous devrez respecter une condition majeure, et non, il ne s'agit pas de savoir si vous êtes bien inscrit sur la liste des joueurs sages.
Titanfall 2 Édition Ultime disponible gratuitement
Pour récupérer Titanfall 2 Édition Ultime gratuitement, vous devrez posséder un abonnement actif au Xbox Game Pass
. Ce n'est qu'à cette condition, et si vous vous connectez au Store de votre console entre le 24 et le 25 décembre 2024, que vous pourrez ajouter le jeu à votre collection.
À noter qu'un mode de paiement doit obligatoirement être renseigné, même si le jeu est offert
. Cependant, les utilisateurs ne possédant pas d'abonnement au Xbox Game Pass peuvent s'offrir Titanfall 2 en Édition Ultime pour seulement 2,99 euros
.
Ce cadeau fait partie d'un mini-calendrier de l'avent proposé par EA depuis le 16 décembre 2024
. Depuis cette date, les joueurs Xbox ont ainsi pu obtenir gratuitement Battlefield 1 Révolution, STAR WARS Battlefront II : Édition Célébration, Les Sims 4 Kit d'objets Passion cuisine
ou encore Plants vs . Zombies Garden Warfare 2 : Édition Deluxe. Mais le calendrier EA sera actif jusqu'au 26 décembre. N'oubliez pas, après l'ouverture des cadeaux le 25 décembre, de vous connecter pour récupérer le dernier cadeau de cette liste.
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