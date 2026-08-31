The Long Dark : De nouveaux DLC sont en préparation, alors que Blackfrost reste en développement

Hinterland Studio a, récemment, apporté des précisions concernant ses plans pour l'avenir de The Long Dark et de Blackfrost: The Long Dark 2.

Disponible depuis plusieurs années maintenant, le jeu de survie et d'exploration The Long Dark bénéficie d'un suivi régulier de la part de ses développeurs. D'ailleurs, Hinterland Studio a prévu de nouveaux DLC pour The Long Dark, mais ne met pas Blackfrost: The Long Dark 2 de côté pour autant.

Des DLC pour The Long Dark en raison de la situation actuelle

C'est via un récent article partagé sur le forum d'Hinterland, qui a notamment été partagé sur Bluesky, que le studio de développement à l'origine de The Long Dark a apporté de plus amples informations à propos de l'avenir de sa licence. Hinterland Studio explique ainsi avoir changé de plans, à cause de la situation actuelle du secteur du jeu vidéo :

Lorsque nous avons annoncé pour la première fois Blackfrost, la suite de The Long Dark, le secteur du jeu vidéo se trouvait dans une situation très différente. Depuis, en très peu de temps, des modèles économiques entiers ont été bouleversés, la situation géopolitique est devenue extrêmement complexe, la vision de ce que sera la prochaine génération de consoles s'est considérablement brouillée, et le temps et l'argent que les joueurs consacrent aux nouveaux jeux ont diminué, chacun se tournant vers le réconfort et la sécurité des jeux qu'il connaît déjà. Les jeux dits « trous noirs » accaparent la majeure partie de leur temps, et les contraintes économiques les poussent à écumer leur pile de jeux en attente ou à dénicher des bonnes affaires pour optimiser leur budget disponible. Tous ces facteurs contribuent à rendre beaucoup plus incertaine une industrie qui semblait autrefois très stable et prévisible. Nous devons nous adapter à cette situation.

Dans ce contexte, Hinterland Studio entend bien faire évoluer The Long Dark, notamment avec de nouveaux DLC :

Ce que tout ce chaos m'a appris, c'est que nous devons adopter une approche mesurée quant à l'avenir de Hinterland. Nous nous étions déjà engagés à continuer de soutenir The Long Dark parallèlement à notre travail sur Blackfrost, la suite. Désormais, je pense que nous devons mettre encore davantage l'accent sur le soutien continu apporté à notre jeu existant et à notre communauté de joueurs, consolider l'expérience de base de The Long Dark en corrigeant les bugs de longue date et en améliorant la qualité de vie, et développer le jeu de manière durable et rentable en créant davantage de DLC d'autres points d'entrée permettant aux joueurs de découvrir l'univers de The Long Dark, tout en continuant parallèlement à développer progressivement Blackfrost et d'autres projets.

À l'heure actuelle, Hinterland Studio n'a pas apporté davantage d'informations concernant les prochains DLC de The Long Dark, hormis le fait que l'un d'entre eux sera « structuré sur le même modèle que notre pass d'extension Tales From The Far Territory » et un autre « différent de celui-ci ».

The August Dev Diary for THE LONG DARK is now live! hinterlandforums.com/forums/topic... Discusses: * Future of TLD dev * New DLCs * BLACKFROST * New store items * ...and more!



[image or embed] — THE LONG DARK (Official) (@thelongdark.bsky.social) 28 août 2026 à 23:30

Blackfrost: The Long Dark 2 est toujours en développement

Si Hinterland Studio travaille sur des DLC pour The Long Dark, le développement de Blackfrost: The Long Dark 2 continue bel et bien. En revanche, et pour rappel, sa sortie en accès anticipé a été reportée à 2027 :

On pourrait croire, au vu de tout ce travail sur The Long Dark, que nous avons mis Blackfrost en veilleuse. Ce n'est pas le cas. Une équipe dédiée continue de travailler d'arrache-pied sur la suite. Nous avons réaffecté certains collaborateurs internes qui travaillaient sur Blackfrost afin de soutenir les autres projets liés à The Long Dark et aux DLC que j'ai mentionnés dans la section précédente, tout en conservant une équipe réduite et concentrée sur Blackfrost pour continuer à peaufiner les systèmes de base et l'univers du jeu en vue de notre lancement en accès anticipé, que nous avons désormais désormais repoussé à 2027 (au cas où vous auriez manqué cette annonce au début de l'année.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Long Dark est disponible sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC.