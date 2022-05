The Long Dark : Un Season Pass est prévu pour cette année

The April Dev Diary is here! The diary includes important information about the future of #TheLongDark, news about Survival Mode, and more.



— The Long Dark (@IntoTheLongDark) April 29, 2022

Disponible depuis 2017, notamment sur PC, puis plus tard sur consoles, The Long Dark revient sur le devant de la scène vidéoludique alors que les développeurs de chez Hinterland Studio ont, récemment, donné de nouvelles informations concernant le soft.Depuis sa sortie officielle, The Long Dark a accueilli de nombreux nouveaux éléments. Les développeurs travaillent actuellement sur « les détails de la feuille de route et des plans de sortie », comme l'indique le fondateur du studio, Raphael van Lierop.En effet,. Ils proposeront alors des mises à jour régulières, sur une période de 15 à 18 mois, apportant leur lot de nouveautés.D'ailleurs, dans via un récent post sur leur site , il est écrit : « Le pass comprendra une combinaison de mises à jour de contenu et de système de jeu, y compris de nouvelles régions, de nouveaux défis, de nouveaux mécanismes, etc., ainsi que des améliorations générales [...] ». Pour le moment, Hinterland Studio n'a pas annoncé la date de sortie précise de ce Season Pass. Il faut donc attendre une nouvelle communication de leur part, pour en savoir plus à ce sujet.Vous pouvez vous procurer, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming :