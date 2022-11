The Long Dark : Un trailer, une date de sortie et une roadmap pour l'extension « Tales from the Far Territory »

« Tales from the Far Territory » : Contenu, date et trailer

PC

Édition Standard → 12,45 € au lieu de 29,99 €, soit 58 % de réduction.



À la fin du mois d'octobre 2022, Hinterland Studio avait annoncé l'arrivée prochaine de l a première extension payante de son jeu de survie . À ce moment-là, le studio de développement n'avait pas partagé de date de sortie pour « Tales from the Far Territory ». Ce qui est, désormais, chose révolue car les développeurs de The Long Dark ont récemment partagéAvant tout, rappelons que les différentes nouveautés, contenues et apportées par « Tales from the Far Territory », arriveront au fil du temps sur The Long Dark, et ce selon « une cadence de 8 à 10 semaines » sur les 12 mois à venir. En effet, les développeurs ont pris la décision de diviser cette extension en plusieurs parties.sur Steam et l'Epic Games Store, et a(PlayStation, Xbox et Nintendo Switch).Dans un récent article publié sur le site officiel ainsi que sur la page Steam du jeu, les développeurs de chez Hinterland Studio ont partagéde cette extension. Comme dit précédemment,À commencer par de, soient « Far Range Branch Line & Transfer Pass », « Forspaken Airfield », « Industrial Mine », « Mountain Pass ». Mais aussi de: des recettes de cuisines complexes, le « Travois » pour transporter des charges lourdes sur de longues distances, un brouillard chargé d'énergie statique, l'affliction Insomnie, etc. Sans oublier, deet surtoutPour rappel, The Long Dark est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la version PC du jeu à moindre coût :