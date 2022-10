The Long Dark : L'extension « Tales from the Far Territory » annoncée

PC

Le jeu de survierefait parler de lui, en ce jour, car les développeurs de chez Hinterland Studio viennent tout juste d'annoncerdu titre. Il s'agit de « Tales from the Far Territory », qui apportera plusieurs nouveautés.L'extension « Tales from the Far Territory » de The Long Dark permettra aux joueurs et aux joueuses d'explorer. À ce sujet, sachez que la première d'entre elles, « Forsaken Airfield », sera disponible dès le lancement du DLC. Les deux autres arriveront plus tard. Évidemment, ce contenu additionnel introduira égalementà découvrir. Sans oublier, d'autres, telles que des recettes de cuisine complexes ou encore la possibilité de personnaliser son abri, pour ne citer que ces exemples.À l'heure actuelle, Hinterland Studio n'a pas dévoilé de date de sortie précise pour cette nouvelle et première extension payante de The Long Dark. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de nouveaux détails, à ce sujet, seront disponibles.Dans un récent article sur le site officiel, les développeurs ont également précisé que le titre profitera toujours deà l'avenir. D'ailleurs, celles-ci devraient ajouter le thermos ainsi que de nouvelles animations et des améliorations graphiques. Mais nous ne savons pas encore quand ces patchs seront déployés.Pour rappel, The Long Dark est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la version PC du jeu à moindre coût :