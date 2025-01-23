The Legend of Zelda : Le remake d'un ancien jeu prévu sur Nintendo Switch ?

Une fuite d'informations accidentelle sous-entendrait qu'un remake ou qu'une version remasterisée d'un ancien jeu The Legend of Zelda arriverait en 2025 sur Nintendo Switch.
Entre les sorties des opus Tears of the Kingdom et Echoes of Wisdom
(respectivement en 2023 et 2024) les amateurs des aventures de Link et Zelda ont été gâtés. Cependant, Nintendo a pris l'habitude de proposer régulièrement des remakes des jeux les plus emblématiques de la saga
. Le dernier en date, Skyward Sword HD, est sorti en 2021 sur Nintendo Switch. Mais depuis cette sortie, des rumeurs insistantes suggèrent qu'un nouveau jeu devrait avoir droit au même traitement.
D'après la communauté, le jeu en question pourrait être The Legend of Zelda: Twilight Princess ou The Legend of Zelda: The Wind Waker
. Dans les deux cas, il est intéressant de noter que ces titres ont déjà eu droit à une version remasterisée par le passé. Mais l'absence de fuites avait réduit les espoirs des joueurs à néant. Toutefois, une étrange note a ravivé cette rumeur.
« Un remake/remaster de The Legend of Zelda » annoncé par mégarde ?
C'est sur le site de Newegg, une enseigne américaine spécialisée dans la vente de matériel informatique que la fuite a été observée. En consultant la fiche produit d'une carte cadeau Nintendo e-Shop
, certains utilisateurs ont remarqué une liste de jeux à venir en 2025. Les noms cités incluent Metroid Prime 4 : Beyond, Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition, Légendes Pokémon: Z-A
mais surtout « un remake/remaster de The Legend of Zelda ».
Malheureusement, le texte mentionnant le jeu en question a été corrigé. Plusieurs personnes ont donc supposé que Newegg aurait dévoilé par erreur une nouveauté que Nintendo n'a pas encore confirmé
. Cependant, cette information pouvait également être fausse dès le départ, laissant alors penser à une spéculation de la part des responsables du site. Néanmoins, ce détail ravive la flamme des joueurs, d'autant que l'arrivée de la Nintendo Switch 2
dans le courant de l'année pourrait être une raison légitime d'ajouter un jeu Zelda à son catalogue.
Pour le moment, il faut attendre une annonce officielle de la part de Nintendo pour confirmer s'il s'agissait bien d'une fuite ou d'une simple erreur. Peut-être que la présentation du 2 avril apportera quelques précisions sur le sujet. Affaire à suivre…
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