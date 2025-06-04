The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom s'offre une mise à jour juste avant son arrivée sur Switch 2

Comptant parmi les titres à bénéficier d'une amélioration gratuite pour la Nintendo Switch 2, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom prépare son arrivée sur la console avec une nouvelle mise à jour.
Le 16 mai dernier, Nintendo a partagé une liste des titres Nintendo Switch qui bénéficieront d'une mise à jour gratuite sur Nintendo Switch 2
pour profiter notamment de graphismes améliorés. Si Pokémon Écarlate et Violet
ou Super Mario Odyssey
figurent parmi cette liste, c'est également le cas de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
. Alors que la nouvelle console de la firme ne sera disponible que demain, Nintendo a pris un peu d'avance en mettant en ligne la mise à jour d'optimisation
du titre.
Une mise à jour de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom riche en améliorations pour la Nintendo Switch 2
Depuis le 3 juin, la mise à jour 1.1.0 de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est disponible
en téléchargement. À l'heure où ces lignes sont rédigées, elle n'est accessible que sur la première Nintendo Switch. Mais dès le 5 juin, tous les joueurs ayant fait l'acquisition de la Nintendo Switch 2 pourront la télécharger gratuitement. C'est d'ailleurs pour cette version qu'elle a été développée, car elle amène de nombreuses optimisations graphiques.
Si vous jouez à The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sur Nintendo Switch 2 avec la version 1.1.0 du titre, vous profiterez d'une meilleure qualité d'image en mode nomade mais aussi en mode docké
. Si vous possédez un téléviseur équipé de la technologie HDR, vous pourrez ajuster le contraste et la luminosité quand la console sera en mode docké.
Tous les détails de la mise à jour 1.1.0 de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
Si les améliorations visuelles sont l'ajout principal de cette mise à jour, les joueurs préférant profiter du titre sur la première Nintendo Switch ne sont pas oubliés.
En effet, cette version 1.1.0 apporte quelques fonctionnalités pratiques, notamment une liée à l'utilisation des Échos
, la mécanique centrale du jeu. Découvrez en détail les notes de patch de cette mise à jour en fonction de votre console de prédilection :
- Pour la version Nintendo Switch 2 :
- Ajout d'une fonctionnalité permettant d'afficher uniquement les Échos favoris dans la liste des échos après l'apprentissage de 30 Échos ou plus
- Visuels optimisés pour l'écran de la Nintendo Switch 2 et les téléviseurs haute résolution pour une meilleure qualité d'image
- Prise en charge du HDR (High Dynamic Range) pour améliorer le contraste et la luminosité de l'image
- Correction de divers problèmes pour une expérience de jeu plus fluide
- Pour la version sur la première Nintendo Switch :
- Ajout d'une fonctionnalité permettant d'afficher uniquement les Échos favoris dans la liste des échos après l'apprentissage de 30 Échos ou plus
- Correction de divers problèmes pour une expérience de jeu plus fluide
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