The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom s'offre une mise à jour juste avant son arrivée sur Switch 2



le 04 juin 2025 à 14h45 Publié par Justine Manchuelle le 04 juin 2025 à 14h45

Comptant parmi les titres à bénéficier d'une amélioration gratuite pour la Nintendo Switch 2, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom prépare son arrivée sur la console avec une nouvelle mise à jour.