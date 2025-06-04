The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom s'offre une mise à jour juste avant son arrivée sur Switch 2

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 juin 2025 à 14h45
Comptant parmi les titres à bénéficier d'une amélioration gratuite pour la Nintendo Switch 2, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom prépare son arrivée sur la console avec une nouvelle mise à jour.
The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom s'offre une mise à jour juste avant son arrivée sur Switch 2
Le 16 mai dernier, Nintendo a partagé une liste des titres Nintendo Switch qui bénéficieront d'une mise à jour gratuite sur Nintendo Switch 2 pour profiter notamment de graphismes améliorés. Si Pokémon Écarlate et Violet ou Super Mario Odyssey figurent parmi cette liste, c'est également le cas de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Alors que la nouvelle console de la firme ne sera disponible que demain, Nintendo a pris un peu d'avance en mettant en ligne la mise à jour d'optimisation du titre.

Une mise à jour de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom riche en améliorations pour la Nintendo Switch 2

Depuis le 3 juin, la mise à jour 1.1.0 de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est disponible en téléchargement. À l'heure où ces lignes sont rédigées, elle n'est accessible que sur la première Nintendo Switch. Mais dès le 5 juin, tous les joueurs ayant fait l'acquisition de la Nintendo Switch 2 pourront la télécharger gratuitement. C'est d'ailleurs pour cette version qu'elle a été développée, car elle amène de nombreuses optimisations graphiques. 

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Si vous jouez à The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sur Nintendo Switch 2 avec la version 1.1.0 du titre, vous profiterez d'une meilleure qualité d'image en mode nomade mais aussi en mode docké. Si vous possédez un téléviseur équipé de la technologie HDR, vous pourrez ajuster le contraste et la luminosité quand la console sera en mode docké.

Tous les détails de la mise à jour 1.1.0 de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Si les améliorations visuelles sont l'ajout principal de cette mise à jour, les joueurs préférant profiter du titre sur la première Nintendo Switch ne sont pas oubliés.

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En effet, cette version 1.1.0 apporte quelques fonctionnalités pratiques, notamment une liée à l'utilisation des Échos, la mécanique centrale du jeu. Découvrez en détail les notes de patch de cette mise à jour en fonction de votre console de prédilection :
  • Pour la version Nintendo Switch 2 :
    • Ajout d'une fonctionnalité permettant d'afficher uniquement les Échos favoris dans la liste des échos après l'apprentissage de 30 Échos ou plus
    • Visuels optimisés pour l'écran de la Nintendo Switch 2 et les téléviseurs haute résolution pour une meilleure qualité d'image
    • Prise en charge du HDR (High Dynamic Range) pour améliorer le contraste et la luminosité de l'image
    • Correction de divers problèmes pour une expérience de jeu plus fluide
  • Pour la version sur la première Nintendo Switch :
    • Ajout d'une fonctionnalité permettant d'afficher uniquement les Échos favoris dans la liste des échos après l'apprentissage de 30 Échos ou plus
    • Correction de divers problèmes pour une expérience de jeu plus fluide
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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