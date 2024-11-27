The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom : Sa place dans la chronologie a été révélée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 novembre 2024 à 11h32
Nintendo a, récemment, dévoilé la place de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom dans la chronologie des jeux de la licence.
The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom : Sa place dans la chronologie a été révélée
Depuis la sortie de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, qui date du 26 septembre 2024, certains joueurs et joueuses s'interrogent quant à la place de cet opus dans la chronologie de la licence. Une question qui a récemment trouvé sa réponse puisque Nintendo a apporté des informations précises à ce sujet

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom trouve sa place dans la chronologie de la licence

Sur le site officiel de la firme, Nintendo a ainsi indiqué que The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom prend place dans un arc narratif bien spécifique de la franchise : soit celui dans lequel Link n'a pas réussi à sauver le monde dans Ocarina of Time. Ainsi, en termes de chronologie, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom se situe après les opus suivants : A Link to the Past, Link's Awakening, Oracle of Ages et Oracle of Seasons, A Link Between Worlds ainsi que Tri-Force Heroes. The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom vient, de ce fait, avant le déclin du Royaume d'Hyrule, soit avant The Legend of Zelda et The Adventure of Link.

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Ces nouvelles informations au sujet de la place de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom dans la chronologie de la licence devraient plaire aux joueurs et joueuses qui cherchaient à situer cet opus par rapport aux précédents titres. Rappelons, d'ailleurs, que sur Echoes of Wisdom, nous incarnons la Princesse Zelda, qui doit à tout prix sauver Hyrule. Fort heureusement, la protagoniste peut compter sur les pouvoirs accordés par le sceptre de Tri, qui lui permettent notamment de créer des reproductions (« échos ») de diverses choses.

Miniature vidéo

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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