The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom : Sa place dans la chronologie a été révélée

Nintendo a, récemment, dévoilé la place de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom dans la chronologie des jeux de la licence.
Depuis la sortie de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom
, qui date du 26 septembre 2024, certains joueurs et joueuses s'interrogent quant à la place de cet opus dans la chronologie de la licence
. Une question qui a récemment trouvé sa réponse puisque Nintendo a apporté des informations précises à ce sujet
.
The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom trouve sa place dans la chronologie de la licence
Sur le site officiel de la firme, Nintendo a ainsi indiqué que The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom prend place dans un arc narratif bien spécifique de la franchise : soit celui dans lequel Link n'a pas réussi à sauver le monde dans Ocarina of Time
. Ainsi, en termes de chronologie, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom
se situe après les opus suivants : A Link to the Past, Link's Awakening, Oracle of Ages et Oracle of Seasons, A Link Between Worlds ainsi que Tri-Force Heroes. The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom
vient, de ce fait, avant le déclin du Royaume d'Hyrule, soit avant The Legend of Zelda et The Adventure of Link.
Ces nouvelles informations au sujet de la place de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom dans la chronologie de la licence
devraient plaire aux joueurs et joueuses qui cherchaient à situer cet opus par rapport aux précédents titres. Rappelons, d'ailleurs, que sur Echoes of Wisdom
, nous incarnons la Princesse Zelda, qui doit à tout prix sauver Hyrule. Fort heureusement, la protagoniste peut compter sur les pouvoirs accordés par le sceptre de Tri, qui lui permettent notamment de créer des reproductions (« échos ») de diverses choses.
The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom
est disponible sur Nintendo Switch. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
- Switch
- Édition Standard → 55,99 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
commentaire (0)