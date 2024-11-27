The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom : Sa place dans la chronologie a été révélée

Nintendo a, récemment, dévoilé la place de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom dans la chronologie des jeux de la licence.

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom trouve sa place dans la chronologie de la licence

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Depuis la sortie de, qui date du 26 septembre 2024, certains joueurs et joueuses s'interrogent quant à. Une question qui a récemment trouvé sa réponse puisqueSur le site officiel de la firme, Nintendo a ainsi indiqué que. Ainsi, en termes de chronologie,se situe après les opus suivants : A Link to the Past, Link's Awakening, Oracle of Ages et Oracle of Seasons, A Link Between Worlds ainsi que Tri-Force Heroes.vient, de ce fait, avant le déclin du Royaume d'Hyrule, soit avant The Legend of Zelda et The Adventure of Link.Ces nouvelles informations au sujet dedevraient plaire aux joueurs et joueuses qui cherchaient à situer cet opus par rapport aux précédents titres. Rappelons, d'ailleurs, que sur, nous incarnons la Princesse Zelda, qui doit à tout prix sauver Hyrule. Fort heureusement, la protagoniste peut compter sur les pouvoirs accordés par le sceptre de Tri, qui lui permettent notamment de créer des reproductions (« échos ») de diverses choses.est disponible sur Nintendo Switch. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :