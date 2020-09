The Legend of Zelda : Tom Holland pourrait endosser le rôle de Link dans la série Netflix

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis quelques temps,Selon, même si le format reste encore à confirmer, il semblerait que ce projet profite de deux formes différentes. Ainsi, les fans de la licence devraient avoir le droit à une série, ainsi qu'un film, tous deux tiré de l'univers de notre Link. De plus,. Le choix de celui-ci peut s'avérer intéressant car, contrairement au personnage de Spider-Man qui est assez extraverti, celui de Link est son contraire : silencieux, discret. Cependant, quelques points communs sont présents chez les deux, comme leur courage, mais aussi leur vivacité.Ce n'est pas tout !(Captain Marvel). De plus, lors d'une interview avec First We Feast , l'actrice américaine a déclaré voué un amour inconditionnel pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild, celui-ci dépassant peut-être même son jeu favori, Super Mario 3D World.Malgré toutes ces bonnes nouvelles,. Nous en saurons davantage dans les mois à venir.