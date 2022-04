Nintendo Switch : Un émulateur Game Boy Advance en approche ?

So Nintendo's official Game Boy Advance emulator for the Nintendo Switch just leaked. Now it's just a matter of waiting for NSO to add GBA. pic.twitter.com/mEJcKrRtzL — Trash_Bandatcoot (@trashbandatcoot) April 18, 2022

The library of GBA games they've tested for this thing is massive. Tested is the key word; doesn't mean they'll all actually launch on the service. Yellow = in the rom folder at some point but not in the leaked build.



There's one other game with evidence of being tested though- https://t.co/QQDBDcdAZp pic.twitter.com/lGSB4Mg7Gt — MondoMega (@Mondo_Mega) April 18, 2022

Actuellement, via le service Switch Online, les joueurs et les joueuses abonnés peuvent profiter de jeux dits « classiques » de la NES et de la Super NES, ou encore ceux de la Nintendo 64. Or, il se pourrait bien queC'est la rumeur du jour : un émulateur, permettant de profiter des jeux de la Game Boy Advance, pourrait voir le jour sur Nintendo Switch. En effet, l'utilisateur Twitter, Trashbandatcoot, aurait fait une découverte allant dans ce sens. Nintendo European Research & Development aurait créé deux émulateurs : « Hiyoko » pour celui concernant la Game Boy, et « Sloop » pour la Game Boy Advance. Des images sont d'ailleurs disponibles via le tweet de l'utilisateur précédemment mentionné.Par ailleurs,, intégrés via ces émulateurs, a également fuité. Il ne s'agirait, pour le moment, que de titres qui auraient été testés et il n'est pas garanti qu'ils soient réellement disponibles, lors du lancement de l'émulateur (si celui-ci débarque officiellement).Néanmoins, nous vous invitons à la prudence.. La firme n'a pas communiqué à ce sujet, et il se pourrait que cela ne voie pas le jour. Ainsi, il convient de prendre ces rumeurs avec des pincettes et