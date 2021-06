Breath of the Wild 2 : Nintendo partage de nouvelles captures d'écran

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



est sûrement l'un des jeux les plus attendus de la communauté Nintendo. Si nous savons désormais que l'intrigue prendra place dans les cieux, au-dessus d', Nintendo a également partagé un nouveau trailer ainsi que des images inédites du jeu, pour le plus grand plaisir de la communauté.Parmi celles-ci, nous pouvons davantage découvrir l'environnement dans lequel progressera, et notre protagoniste devra faire face à de nouveaux ennemis, mais aussi s'adapter à ce nouveau paysage.Durant la diffusion du trailer dans le cadre de, nous avons appris que de nouveaux pouvoirs seront disponibles comme, mais aussi l'utilisation de nouvelles armes. À l'heure actuelle, Nintendo a décidé de ne pas dévoiler le nom officiel de la suite de Breath of the Wild , afin de garder le secret quant à l'axe que l'histoire empruntera.Bien que le jeu soit toujours en cours de développement, nous pouvons espérer avoir des nouvelles de son avancement prochainement, lors d'un éventuel prochain Nintendo Direct, avec, on l'espère, sa date définitive de sortie.Concernant celle-ci, le producteur de la licencea annoncé que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sortira durant l'année 2022 si les conditions sanitaires le permettent. Selon les dernières informations de l'insider Zippo , si Breath of the Wild 2 trouve sa sortie durant cette année là, il devrait être disponible durant le printemps de 2022, soit dans un peu moins d'un an.