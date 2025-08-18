The Last Guardian bientôt adapté au cinéma ?



le 18 août 2025 à 17h03 Publié par Justine Manchuelle le 18 août 2025 à 17h03

Trico, l'adorable chimère de The Last Guardian, a conquis des millions de joueurs lors de son arrivée sur PS4. Mais des rumeurs suggèrent que l'imposante créature pourrait bien tenter de séduire un nouveau public avec un projet ambitieux.