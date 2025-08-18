The Last Guardian bientôt adapté au cinéma ?

Trico, l'adorable chimère de The Last Guardian, a conquis des millions de joueurs lors de son arrivée sur PS4. Mais des rumeurs suggèrent que l'imposante créature pourrait bien tenter de séduire un nouveau public avec un projet ambitieux.
Dans les bureaux de PlayStation Productions, les projets d'adaptation sur grand écran
de ses licences les plus appréciées se multiplient. Après Uncharted en 2022, les prochains héros qui devraient débarquer dans les salles obscures dans les prochains mois sont Aloy de la saga Horizon Zero Dawn
, Jin Sakai de Ghost of Tsushima et les soldats d'Helldivers.
Si certains de ces projets ont été annoncés pendant le CES 2025, d'autres jeux pourraient bien connaître le même traitement tout en restant secrets pour le moment.
Un projet de long-métrage The Last Guardian préparé en secret ?
Daniel Ritchman (alias DanielRKP, un insider spécialisé dans les rumeurs), a partagé sur son compte Patreon
une nouvelle qui devrait ravir les admirateurs de The Last Guardian
.
Selon ses sources, le titre imaginé par les créateurs de Shadow of the Colossus et ICO pourrait avoir droit à sa propre adaptation cinématographique
. Cependant, la rumeur ne donne pas plus de précisions à l'heure actuelle. Il est donc impossible de savoir pour le moment si la production a été lancée, s'il s'agit d'un live action ou d'un film d'animation.
Une amitié hors du commun qui se prêterait bien à ce type d'adaptation
En effet, DanielRKP mentionne à la fois PlayStation Productions et Sony Pictures
. Une histoire animée dans la veine des films Spider-Man: Into the Spider-Verse pourrait être envisagée. Néanmoins, il ne s'agit que d'une simple rumeur. Il faut donc la considérer comme une simple hypothèse jusqu'à une confirmation officielle de la part de Sony.
Sorti sur PS4 en 2016 après 8 ans de développement, The Last Guardian raconte l'histoire d'un jeune garçon qui se réveille aux côtés d'une chimère de 30 mètres de haut baptisée Trico
. Tandis que l'étrange animal se lie d'amitié avec son compagnon humain, tous deux doivent unir leurs forces pour s'échapper d'une étrange cité en ruines truffée de miroirs en forme d'œil. Mais de tragiques révélations pourraient bien compromettre ce lien hors du commun.
Avec une histoire aussi envoutante qu'universelle, The Last Guardian pourrait séduire petits et grands s'il arrive bien dans les salles obscures. Affaire à suivre donc !
commentaire (0)