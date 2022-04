Ghost of Tsushima : Le film possède, désormais, son scénariste

We're so excited that Takashi Doscher is writing the Ghost of Tsushima movie! We can't wait to see this version of Jin's story! https://t.co/L4MmjeTiOT — Sucker Punch Productions 🎮 Ghost of Tsushima (@SuckerPunchProd) April 12, 2022

Une multitude de licences vidéoludiques ont eu et ont actuellement le droit à des adaptations cinématographiques, en film(s) ou bien en série(s). Récemment, Uncharted est arrivé dans nos salles obscures et la série TV The Last of Us est en cours de production, pour ne citer que ces deux exemples.Par ailleurs, un autre univers doit également arriver sur nos écrans. Il s'agit de Ghost of Tsushima, jeu développé par Sucker Punch Productions, sorti en 2020 sur PS4. En effet, depuis mars 2021, nous savons queet il sera réalisé par Chad Stahelski (John Wick).Mais ce n'est pas tout. Récemment, nous avons appris que le film Ghost of Tsushima possède, désormais, son scénariste. C'est le site Deadline qui a partagé la nouvelle, avant que le studio ne le confirme sur les réseaux sociaux. Le scénariste choisi est, à qui nous devons les oeuvres Only et Still. Ce dernier doit rédiger un script et le présenter au réalisateur et à la société de production. Ainsi, le film Ghost of Tsushima n'en est qu'au stade de pré-production mais les choses pourraient s'accélérer si l'histoire présentée par Takasi Doscher convainc.Pour rappel,est disponible sur PlayStation depuis juillet 2020. Il pourrait toutefois arriver sur PC .