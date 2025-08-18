The First Descendant utilise l'IA pour des fausses pubs sur TikTok, Nexon réagit

La saison 3 de The First Descendant devait marquer un tournant avec sa collaboration Nier Automata et de nouvelles fonctionnalités. Mais les publicités diffusées sur TikTok ont déclenché une polémique, accusées d'avoir recours à des avatars générés par IA. Nexon a dû réagir face à la controverse.
Ces derniers jours, plusieurs utilisateurs du subreddit officiel du jeu ont rassemblé des exemples d'annonces TikTok mettant en scène des personnages artificiels, avec voix, visages et scripts supposément créés par IA. Certains spots allaient même jusqu'à imiter des streamers existants, comme Danielthedemon
, déclenchant la colère d'une partie de la communauté
. Les termes « embarrassant
», « cringe
» ou « sans âme
» sont revenus à de nombreuses reprises dans les réactions.
La réponse de Nexon
Face à la polémique, Nexon a publié un communiqué sur X
le 18 août. L'éditeur explique que ces vidéos proviennent d'un programme baptisé Creative Challenge
, une initiative TikTok permettant à des créateurs de soumettre volontairement leurs contenus pour qu'ils soient utilisés comme publicités, ici pour The First Descendant
.
Nous avons identifié certaines irrégularités dans la production de certaines vidéos soumises. Une enquête conjointe avec TikTok est en cours pour déterminer les faits.
The AI ads are worse than you think
byu/iHardlyTriHard inTheFirstDescendant
La société précise que toutes les vidéos passent par un système de vérification TikTok
censé contrôler les droits d'auteur, mais admet que certaines productions semblent avoir été réalisées de façon « inappropriée
». Nexon a présenté ses excuses pour la lenteur de sa communication, promettant un rapport complet une fois la vérification terminée.
Un malaise persistant autour de l'usage de l'IA
Si Nexon n'emploie pas directement le terme « IA », le sous-entendu est clair : l'éditeur rejette la responsabilité sur le système de validation de TikTok
. Pourtant, les publicités continuent d'être montrées aux utilisateurs malgré la controverse, ce qui alimente la défiance.
Le choix de recourir à des clones numériques plutôt qu'à de vrais créateurs de contenu suscite un malaise croissant dans l'industrie
. Après les dérives dans la mode et la presse, voir un jeu en ligne recourir à ce procédé renforce les inquiétudes sur une banalisation d'outils perçus comme déshumanisants, et sur l'impact de l'IA.
En attendant les conclusions de l'enquête, la communication officielle autour de The First Descendant reste fragilisée, puisque son image est entachée
, tout comme celle de Nexon qui n'est déjà pas au beau fixe. Un comble pour une saison qui devait être marquée par l'arrivée d'un hover bike et le crossover avec Nier Automata, mais qui se retrouve éclipsée par une campagne marketing jugée « artificielle » jusque dans son exécution. Pas sûr que cela permette à The First Descendant de retrouver le sommet.
Il reste disponible en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.
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