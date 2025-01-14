The First Descendant a perdu 95 % de ses joueurs

La chute est dure, très dure pour The First Descendant, qui a connu une sortie à succès, mais a ensuite vu la communauté fuir.
The First Descendant perd ses joueurs
Lancé en fanfare l'année dernière avec un pic impressionnant de 264 000 joueurs simultanés sur Steam, le plaçant à l'époque en haut de la liste des jeux les plus populaires, The First Descendant
a rapidement perdu de son éclat. En seulement six mois, le jeu a vu son nombre maximal d'utilisateurs chuter de 95,5 %
, atteignant à peine 10 000 personnes en heure de pointe.
Depuis son lancement, le déclin du jeu a été spectaculaire, avec des baisses successives de joueurs chaque mois et continuant sur cette trajectoire. Malgré une légère reprise en décembre, la tendance reste à la baisse en 2025
.
Cette désaffection s'accompagne d'une note globale « moyennes » concernant les évaluations sur Steam, reflet des critiques pointant des missions répétitives, des cosmétiques jugés superficiels, des microtransactions coûteuses et un gameplay sans saveur.
Un succès éphémère et des comparaisons accablantes
En comparaison, des titres comme HELLDIVERS 2 enregistrent encore des pics de 77 000 joueurs, tandis que Deadlock
, en accès limité, atteint 18 000. The First Descendant, classé 138e sur Steam en termes de joueurs actifs, est désormais dépassé par des jeux comme New World, Battlefield 5, et même eFootball, qui sont loin d'être populaires, ou sortis il y a plusieurs années déjà.
Un lancement controversé dès le début
Dès sa sortie, le jeu a été critiqué pour sa monétisation jugée « prédatrice », des taux de drops déséquilibrés et le phénomène interminable du meta Bunny. Avec un score de 57 sur Metacritic, bien en dessous des attentes, le producteur Lee Beom-jun a reconnu une déception, tandis que le directeur Joo Min-seok a admis de nombreuses lacunes. La communauté, frustrée par des défis saisonniers jugés artificiels et des nouveautés peu inspirées, a exprimé son désintérêt, et les chiffres parlent d'eux-mêmes
.
Avec une réception mitigée et une communauté désabusée, The First Descendant semble avoir du mal à inverser la vapeur
. À moins de changements majeurs, ce déclin pourrait bien sceller son destin dans un marché de plus en plus compétitif.
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