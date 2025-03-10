The First Descendant : Déjà la fin pour le jeu de tir de NEXON

The First Descendant Saison 3 : NEXON dévoile une mise à jour gigantesque avec un crossover NieR: Automata

NEXON frappe fort à la PAX East 2025 avec une présentation en avant-première de la méga-mise à jour estivale pour The First Descendant. Au programme : nouveaux terrains massifs, véhicules futuristes, raids spectaculaires et un crossover majeur avec l'univers de NieR: Automata. Le looter-shooter entend révolutionner l'expérience de jeu dès cet été.