The First Descendant : Déjà la fin pour le jeu de tir de NEXON

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 mars 2025 à 18h45
Nexon annonce la fin du support de The First Descendant sur plusieurs plateformes, avec un retrait des stores et l'arrêt des mises à jour sur ces plateformes.
The First Descendant : Déjà la fin pour le jeu de tir de NEXON
Alors que la saison 2 de The First Descendant est sur le point de se lancer, les développeurs ont récemment tenu un livestream pour faire le point sur l'avenir du titre et ses nouveautés. Toutes les nouvelles n'étaient pas bonnes, puisque NEXON a annoncé la fin du support du jeu sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One. Cette décision intervient moins d'un an après le lancement du jeu, le 2 juillet 2024, sur ces plateformes. 

Fin du support sur PS4 et Xbox One

Depuis l'annonce, The First Descendant n'est plus disponible en téléchargement sur les stores de la PS4 et de la Xbox One. Les joueurs ayant déjà installé le jeu peuvent continuer à y jouer jusqu'à la prochaine mise à jour majeure, prévue pour le 19 juin 2025. À cette date, l'accès au jeu sera définitivement coupé sur ces consoles.

NEXON justifie cette décision par la volonté de concentrer ses ressources sur les consoles de dernière génération, à savoir la PlayStation 5 et les Xbox Series, qui possèdent une plus grosse communauté. Cette orientation stratégique vise à faciliter le développement futur du jeu et à améliorer l'expérience des joueurs sur ces plateformes.

End of support for PlayStation 4 and Xbox One consoles | June 19th
byu/iLikeCryo inTheFirstDescendant

Une triste fin pour The First Descendant sur PS4 et Xbox One, qui annonce peut-être la couleur pour la suite du jeu, qui a perdu 95 % de ses joueurs lors des 6 premiers mois. Si la tendance ne s'inverse pas, il est possible que les développeurs finissent par fermer les serveurs. Mais actuellement, le nombre de joueurs est suffisant pour maintenir le travail.

L'épisode 2 de la saison 2 introduira un nouveau segment narratif, une simplification du mode Void Erosion Purge et des ajustements d'équilibrage pour mettre en avant des personnages moins utilisés. De plus, une nouvelle Descendante, Serena, fera son apparition. Associée à l'élément du feu, Serena possède la capacité de voler brièvement et d'utiliser des grenades, ajoutant ainsi une nouvelle dynamique au gameplay.

The First Descendant reste disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series, donc.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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