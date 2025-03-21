THE FINALS lance sa Saison 6 avec un mode match à mort permanent et trois nouvelles armes surpuissantes

La Saison 6 de THE FINALS vient de débarquer, avec au programme un mode très attendu par les joueurs, une nouvelle arme dévastatrice et de nombreux ajustements.

Le match à mort par équipes devient permanent

Une nouvelle arme spectaculaire : le minigun

Un fusil d'assaut polyvalent à moyenne portée, rapide et efficace.

Un fusil à levier précis, parfait pour les tirs rapides à longue portée.

Un imposant minigun, réservé à la classe lourde, capable de déverser une pluie de balles sur l'ennemi, idéal pour ceux cherchant une puissance de feu maximale.

Améliorations du mode Power Shift et ajustements de gameplay

Ajout de slots de tenues pour faciliter la personnalisation.

Options d'anonymat et un mode streamer pour améliorer l'expérience des créateurs de contenu.

Plus de 100 nouvelles récompenses à débloquer dans le battle pass.

Le mode Bank It retiré en faveur du TDM

Depuis son lancement,a su séduire par ses modes de jeu originaux et variés, allant du chaotique Power Shift à d'autres formats plus classiques. Cette fois, Embark Studios répond aux attentes d'une partie importante de la communauté en introduisant un mode, véritable attraction principale de la Saison 6 intitulée « Rising Stars ».Disponible dès maintenant, le nouveau mode Team Deathmatch arrive en permanence, permettant aux joueurs d'oublier les règles complexes pour privilégier un affrontement direct et intense. Ce mode est jouable sur six cartes différentes, apportant une touche d'action rapide et brutale particulièrement demandée par les joueurs souhaitant un gameplay plus direct.Cette évolution confirme une volonté du studio d'équilibrer son jeu entre compétition sérieuse et divertissement immédiat.Pour accompagner cette nouvelle saison, trois nouvelles armes font leur apparition dans l'arsenal :Avec ces ajouts, les joueurs lourds risquent fort de s'amuser davantage que jamais grâce à une arme capable de dominer le champ de bataille. Cela devrait encourager à jouer cette classe, parfois délaissée.Le mode populairen'est pas oublié : il bénéficie d'améliorations notables sur deux cartes (Bernal et Las Vegas Stadium). Désormais, la plateforme mobile ne sera plus ralentie par les substances comme la glu, permettant ainsi des combats plus dynamiques et fluides. Le déplacement de la plateforme sera également légèrement accéléré lorsque moins de trois joueurs l'occuperont.De nombreuses autres améliorations sont aussi au programme :Enfin, notons que, jugé trop peu populaire, disparaît de la sélection rapide au profit du nouveau match à mort par équipes. Un choix assumé par Embark, qui vise à satisfaire les préférences réelles des joueurs.La Saison 6 Rising Stars de THE FINALS est disponible gratuitement dès maintenant sur PC via Steam, PlayStation et Xbox Series. Avec l'ajout du TDM permanent et des nouveautés de gameplay significatives, Embark Studios espère continuer d'attirer à la fois les joueurs compétitifs et ceux à la recherche de divertissement immédiat. D'ailleurs, le titre n'avait plus connu un nombre de joueurs aussi important sur PC depuis septembre dernier, signe que le contenu ajouté était attendu...