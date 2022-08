THE FINALS : Embark Studios révèle son FPS compétitif

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a quelques semaines, nous apprenions que Embark Studios, fondé, entre autres, par un ancien développeur de chez DICE, Patrick Söderlund, ayant travaillé sur Battlefield, avait reporté la sortie d’ ARC Raiders , son jeu de tir, à 2023, mais qu'une autre production serait annoncée cette année, et devrait être lancée avant. Il s'agit deLes détails sont pour le moment assez maigres, mais, avec évidemment l'objectif de remporter la partie avec ses coéquipiers. Toutefois, tout cela n'est pas réel, étant donné que ces combats sont virtuels, ce qui offre de nombreuses possibilités aux joueurs.Côté gameplay, nous n'avons pas non plus une multitude d'informations, mais Embark Studios explique qu'il sera possible de. L'objectif pour les joueurs est de gagner de la renommée pour attirer de plus gros sponsors et probablement avoir accès à un meilleur équipement, même si ce point n'a pas été abordé par les développeurs., mais a de grandes chances d'arriver d'ici à la fin de l'année 2022. Une session de playtest sera organisée dans quelques semaines, afin de voir si le FPS est prêt pour son lancement. Notez qu'il sera disponible en free-to-play sur PC, via Steam, dans un premier temps.