THE FINALS annonce l'ouverture de son playtest et partage du gameplay

Une première alpha pour THE FINALS

Embark Studios, composé de vétérans de l'industrie vidéoludique, notamment Patrick Söderlund, ayant travaillé sur Battlefield, œuvre sur deux jeux. Le premier, ARC Raiders , prévu pour 2023 et le deuxième, un FPS tactique et compétitif, THE FINALS . Ce dernier s'est d'ailleurs un peu plus dévoilé, après son annonce lors de la gamescom 2022, pour nous présenter son gameplay.Nous pouvons donc voir ce que proposeront ces combats virtuels, où l'environnement semble bien destructible, à l'image d'un Battlefield. En plus d'avoir accès à différentes armes, les joueurs pourront s'équiper de compétences pour tirer profit de la situation (faire voler des objets, se projeter sur les ennemis, lancer de la mousse expansive...), tout cela dans le but de faire partie des gagnants.Dans la foulée de cette nouvelle vidéo (voir plus bas), les développeurs ont annoncé. Si vous êtes intéressé et avez envie d'y participer, vous n'avez rien à faire d'autre que de. Il n'est pas indiqué si tous les utilisateurs faisant cette demande seront sélectionnés, mais vous avez de grandes chances de pouvoir y participer.Ces tests auront lieu tout le week-end, sur une version pré-alpha. Cela ne reflète donc pas la version finale de THE FINALS et de nombreuses choses seront améliorées, voire modifiées, notamment en fonction du retour des joueurs.Dans, les joueurs combattent, pour rappel, dans un monde virtuel, le but étant de gagner en notoriété auprès des spectateurs de ces affrontements et progresser dans ce monde. Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée, mais nous devrions en savoir plus à la suite de cette alpha.