The Division Resurgence : Une première vidéo de gameplay dévoilée

Au début du mois de juillet de cette année, Ubisoft avait annoncé l'arrivée prochaine de, un titre free-to-play à destination des smartphones. Ce nouvel opus, ancré dans l'univers The Division, devrait proposer une toute nouvelle histoire, de nouveaux ennemis et des factions inédites. D'ailleurs, il est d'ores et déjà possible de s'inscrire à l' alpha privée , pour avoir une chance d'essayer le soft.Récemment, The Division Resurgence a refait parler de lui. En effet, Ubisoft vient tout juste de dévoilerentièrement capturée sur mobile. Ce qui permet, ainsi, aux joueurs et aux joueuses d'avoir un bel aperçu du titre et des mécaniques de jeu proposés. Comme indiqué au début de cette nouvelle communication visuelle, il ne s'agit pas du rendu final puisque The Division Resurgence est en cours de développement.Rappelons finalement que The Division Resurgence se veut être un. Nous incarnerons des agents de la « Stratégie Homeland Division » (SHD), ayant pour objectif de protéger les habitants de New York et de rétablir l'ordre. Cet opus proposera desainsi que de, selon les dernières informations officielles. Pour le moment, nous ne savons pas si The Division Resurgence disposera d'une dimension PvP.À l'heure actuelle, The Division Resurgence ne possède pas de. En revanche, le titre devrait se rendre disponible à la fois sur iOS et sur Android. Évidemment, dès que de plus amples informations seront disponibles, à ce sujet, nous vous tiendrons informés.