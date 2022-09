The Division Resurgence se dote d'une nouveau trailer, avec la Dark Zone

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Ubisoft a récemment tenu une conférence, permettant de nous donner plus d'informations sur ses projets en cours. Naturellement,, étant donné que la société a deux jeux en cours de développement. Le premier est Heartland , un free-to-play destiné aux plateformes traditionnelles.Lors de cet événement, nous avons donc pu découvrir de nouvelles images,. Il s'agit, pour rappel, de zones dans lesquelles les joueurs peuvent combattre en PvPvE, en choisissant, ou non, de s'allier aux autres joueurs, tout en tentant de venir à bout des menaces. Le but d'entrer dans ces Dark Zones est également d'obtenir le plus de récompenses possible.nous proposera une expérience assez similaire aux deux jeux déjà disponibles, et très appréciés, avec toutefois quelques fonctionnalités revues, pour fonctionner parfaitement sur le support mobile. Mais les modes de jeu principaux seront bien présents. Naturellement, il sera possible d'améliorer ses armes et son équipement, tout en choisissant une spécialisation. Le tout se jouera à la troisième personne, et Ubisoft promet une expérience intense, même sur mobile.Aucune date de sortie n'a pour le moment été partagée,. En attendant, vous pouvez toujours vous inscrire pour la bêta , laquelle sera organisée durant l'automne.