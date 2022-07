The Division Resurgence annoncé sur mobile

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis quelques mois, Ubisoft affiche son envie de rendre accessibles au plus grand nombre ses licences. Cela passe par des productions free-to-play, mais également des portages sur mobiles. Après Rainbow Six , c'est donc The Division qui s'invite sur téléphones, avec. Il s'agit d'un opus totalement pensé pour la plateforme mobile, indépendant des deux jeux que nous connaissons déjà, mais ancré dans l'histoire contée depuis 2016, étant donné qu'il est considéré comme canon.Pour faire bref,. Nous serons ici des agents de la « Strategic Homeland Division » (SHD) et notre mission sera de protéger les civiles de New York et rétablir l'ordre pour un avenir meilleur. Ubisoft précise par ailleurs que le gameplay qui a fait le succès de la franchise sera bien conservé, tout en faisant en sorte que l'expérience soit intuitive sur ce support.Pour le moment, le studio n'a évoqué que des modes solo ou en coopération PvE, sans mentionner un potentiel mode PvP, ou des composantes multijoueur. Il est probable que The Division Resurgence laisse de côté le PvP, pour faciliter l'arrivée de nouveaux joueurs. Du gameplay nous sera bientôt présenté.Évidemment, les personnages pourront être modifiés/améliorés avec de l'équipement, à débloquer au fil des missions. Des spécialisations d'armes et des capacités pourront également être ajoutées, dans le but de trouver la combinaison qui vous convient le mieux., mais des tests seront organisés prochainement. Son lancement se fera en free-to-play.