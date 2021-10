The Division Heartland : Sa sortie semble repoussée de quelques mois

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Malheureusement, cette année est celle des reports.a semble-t-il confirmédurant l'appel aux investisseurs. Initialement prévu pour une parution en cette fin d'année, voire début de l'année 2022, le dernier bilan financier du studio a indiqué, selon VGC , que. En d'autres termes, cela signifie que le titre devrait paraître entre le 1avril 2022 et le 31 mars 2023.Les deux autres jeux concernés par ce report sont, de Rocksmith+, et Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake . Toutefois, malgré ces informations, Ubisoft a tenu à rassurer les joueurs un peu plus tôt cette semaine en annonçant que Prince of Persia était toujours en développement , mais n'a pas pour autant annoncé sa date de sortie.Toutefois, en dépit de cette mauvaise nouvelle, les fans deauront de quoi s'occuper en attendantpuisque The Division 2 bénéficiera de sa mise à jour majeur en février 2022 . Cette dernière comprendra plusieurs nouveautés avec, entre autres, un nouveau mode et une refonte de toutes les spécialisations.