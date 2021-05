The Division Heartland : Comment s'inscrire à la phase de tests ?

Comment participer à la phase de tests pour The Division Heartland ?

Ce jeudi 6 mai, Ubisoft a annoncé sans crier gare. Si les détails à son sujet sont relativement minces, nous savons tout de même que nous aurons affaire à un jeu free-to-play, disponible sur PC, consoles et plateformes de cloud gaming. En marge de cette officialisation, qui a été assez bien accueillie par la communauté, le studio a également expliqué que celles et ceux souhaitant avoir une chance d'essayer en avant premier ce futur jeu pouvaient s'inscrire à une phase de tests.Si vous souhaitez vous inscrire pour accéder à ce test, vous n'avez qu'à vous rendre ici , et vous connecter avec votre compte Ubisoft. Si vous n'en avez pas, créez-en un. Ensuite, choisissez la plateforme sur laquelle vous souhaitez effectuer ces essais, entre PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. D'ailleurs, ces choix laissent sous-entendre quearrivera également sur old-gen.Ensuite, il va falloir patienter, jusqu'à ce que ces phases de tests approchent. Nous ne savons pas encore quand la première aura lieu, mais il est possible qu'elle soit organisée d'ici peu, étant donné que la sortie du titre est prévue pour « 2021-2022 ». Nous devrions en savoir un peu plus durant le mois de juin, à l'occasion de l'E3 2021.À l'heure actuelle, nous n'avons aucune information sur le contenu de. La seule chose qui est sûre est qu'il s'agit d'un jeu dans la lignée des deux opus déjà sortis, disponible en free-to-play et qu'il est développé par Red Storm Entertainment.