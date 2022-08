The Cycle tease sa saison 2 avec une nouvelle carte

La saison 2 de The Cycle arrive bientôt

Disponible depuis le début du mois de juin,. Mais les développeurs le savent bien, pour perdurer et fidéliser la communauté, il faut apporter du contenu, ce que fera la saison 2, prévue pour le mois de septembre.Même si la saison 2 n'arrive que le 28 septembre 2022, YAGER a déjà dévoilé une partie du contenu. Ainsi,, laquelle est « mystérieuse ». Il s'agit également de la carte la plus difficile, regorgeant, sans aucun doute, de créatures dangereuses qu'il faudra combattre. L'une des caractéristiques de cette carte est son nombre de grottes, cachant certaines ressources très rentables.En plus de cette nouvelle carte,, dans le but d'approfondir le gameplay. En attendant, la saison 1 se poursuit pendant encore un mois et promet plusieurs améliorations par le biais des mises à jour.. De plus amples détails à ce sujet et sur le contenu à venir de The Cycle seront donnés dans les semaines à venir. The Cycle reste, pour rappel, disponible sur PC, par le biais de Steam et l'Epic Games Store. Une sortie sur consoles n'est pas à écarter si le jeu continue de performer.