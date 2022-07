The Cycle : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Maintenance The Cycle, serveurs down ou en ligne ?

: Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PC. Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.

Que ce soit suite à un problème ou pour implanter une mise à jour, il se peut qu'un jour ou l'autre vous ayez, sur PC, que vous jouiez en ligne avec des amis ou non. C'est pourquoi nous vous expliquonsou si le problème peut venir de vous.La plupart du temps,. Pour que cela n'embête pas trop les joueurs, les développeurs essayent de les limiter, mais parfois, cela prend plus de temps que prévu. Il se peut également que les. Si vous avez du mal à vous connecter au jeu, voici quelques conseils pourComme pour de nombreux jeux en ligne, les développeurs, à savoir Yager, avertissent la communauté sur les réseaux sociaux avant le déploiement d'une mise à jour ou d'une maintenance. Vous pouvez donc vous rendre sur le compte Twitter du jeu pour voir si une maintenance est en cours ou a été annoncée (si tel est le cas, un tweet récent le mentionnera). Sinon, vous pouvez aussi vous rendre sur le Discord officiel , et regarder les dernières annonces. Vous saurez très vite si une mise à jour est prévue, et donc uneCependant, il se peut que les serveurs soient opérationnels, mais que vous n'arriviez pas à vous connecter au jeu ou que vous ayez des problèmes lors de vos parties. Cela vient peut-être de vous. De ce fait, nous vous conseillons quelques astuces pour tenter d'y remédier.Si, malgré tout, la gêne persiste, n'hésitez pas à contacter le support , qui pourrait vous aider.Pour rappel, The Cycle est disponible en free-to-play sur Steam et l'Epic Games Store. Il arrivera plus tard sur les consoles . Vous pouvez également bénéficier d'une carte interactive pour progresser plus facilement.